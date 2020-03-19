Бюджет утвержден, Буцаев остается, избран новый президент: в «Нефтехимике» рассказали, что будет дальше

Оказалось, что роспуск легионеров — это прописанные условия контракта

Прошедший сезон признан удачным, клуб получил нового президента, а командой в следующем чемпионате КХЛ будет руководить прежний тренер — таковы главные итоги вчерашней пресс-конференции ХК «Нефтехимик» в Нижнекамске, где слово перед журналистами держали директор «волков» Игорь Ларионов и главный тренер Вячеслав Буцаев. Почему еще до окончания сезона из команды ушли все легионеры, поборются ли в Нижнекамске за Шарипзянова и как будет развиваться юношеский хоккей — об этих и других вопросах, поднятых на итоговой пресс-конференции, в материале «Реального времени».

«Оцениваем прошедший сезон как удачный»

Три главные и основополагающие для следующего сезона новости, которые прозвучали на итоговой пресс-конференции «Нефтехимика», директор нижнекамского клуба Игорь Ларионов рассказал уже во вступительной части. Это продление контракта с наставником первой команды Вячеславом Буцаевым еще на один год, утвержденный бюджет на сезон-2019/2020 и, конечно же, избрание на пост председателя совета директоров клуба заместителя генерального директора ПАО «Нижнекамскнефтехим» Тимура Шигабутдинова, который сменил на должности руководителя ХК экс-гендиректора ПАО «Нижнекамскнефтехим» Азата Бикмурзина.

— Мы оцениваем сезон как удачный. Выполнили поставленную задачу по выходу в плей-офф, и, в общем, руководство клуба довольно игрой команды, особенно в завершающей части регулярного чемпионата и в плей-офф, — сказал Ларионов. — Да, может быть, не получилось зацепить несколько игр, но объективно команда сыграла хорошо.

Что касается организационных вопросов, то у нас состоялся совет директоров, по итогам которого новым председателем совета был назначен Шигабутдинов Тимур Альбертович.

Второе: вчера мы подписали с Вячеславом Геннадьевичем [Буцаевым] контракт на новый сезон. Это тоже важный момент для того, чтобы планомерно готовиться к новому сезону.

Новым председателем совета директоров клуба назначен Тимур Шигабутдинов. Фото hcnh.ru

Далее Ларионов постарался объяснить такое решение статистикой, приведя разницу в набранных очках и заброшенных шайбах в прошлом сезоне (в сезоне-2018/2019 нижнекамцы стартовали под руководством Андрея Назарова, а Буцаев принял команду в декабре), и в нынешнем.

— Качественный скачок по сравнению с прошлым сезоном налицо, при том что в составе нашей первой команды играют 17 собственных воспитанников, — продолжал Ларионов. — В молодежной команде «Реактор» из 30 игроков 25 являются нашими воспитанниками, что мы считаем важным критерием, ведь философия клуба будет выстраиваться на собственных воспитанниках, на выстраивании вертикали — ЮХЛ, МХЛ, ВХЛ и КХЛ. Для того, чтобы костяк первой команды состоял непосредственно из нижнекамских хоккеистов. Эту философию мы готовы продвигать и вкладывать в умы детишкам — что у них есть прекрасная возможность хорошо и добросовестно заниматься хоккеем и дойти до первой команды.

Напомнил Ларионов и о растущем количестве сборников в составе «Нефтехимика», упомянув Дамира Шарипзянова и Павла Порядина, вызванных в первую национальную команду на этап Евротура, и других хоккеистов, приглашенных в различные сборные.

Ну и напоследок функционер обнадежил болельщиков вестью о том, что бюджет на будущий сезон принят в том же объеме, что и в нынешнем:

— У команды уже утвержден бюджет, который предусматривает проведение предсезонной подготовки в полном объеме и не ниже уровня прошлого года.

Пока у нас есть предварительная договоренность с партнерами, но действовать будем по ситуации, которая будет на дату выезда. Пока планы не меняются — мы планировали сборы в Финляндии, участие в двух турнирах внутри России и проведение трех матчей с командами КХЛ.

Вячеслав Буцаев в нынешнем сезоне сумел вытянуть команду в зону плей-офф. Фото hcnh.ru

«Последние игры регулярки провели уже в режиме плей-офф»

Вячеслав Буцаев в нынешнем сезоне сумел вытянуть команду в зону плей-офф, правда, почти все силы «волки» оставили на финишной прямой «регулярки», так что в Кубке Гагарина команда не смогла навязать борьбу победителю конференции «Ак Барсу».

— Хотел бы поблагодарить ребят за проделанную работу, болельщиков — за поддержку в течение сезона, — взял слово наставник «Нефтехимика». — Хотел бы сказать отдельное спасибо клубу в лице бывшего президента Азата Шаукатовича Бикмурзина, который создал для команды все необходимое. Все обязательства, которые были взяты на себя руководством, были выполнены в полном объеме.

Что касается сезона… Он был неоднозначным. Были и хорошие периоды, и нехорошие, но здесь есть как субъективные, так и объективные вещи. Были взяты несколько клубных рекордов, что уже история. Но в плане стабильности в прохождении чемпионата нам есть над чем работать.

Затронул специалист и тему неоднозначного плей-офф, где нижнекамцы уступили «Ак Барсу» 0-4 в серии:

— В плей-офф мы очень хотели не только дать бой сопернику, но и постараться победить в этой серии. Не получилось, и здесь также есть объективные причины: «Ак Барс» — это лидер нашей конференции с большим опытом у игроков, который значительно перевешивает наш. В таких играх, помимо мастерства, решает этот самый опыт, психология таких встреч, ну и, конечно же, сыграло свою роль то обстоятельство, что матчей десять на финише регулярного чемпионата у нас уже шли в режиме плей-офф. Где-то не хватило физических сил, где-то эмоциональных, хотя у меня нет претензий к игрокам. Были проблемы со здоровьем ребят, которые начались за несколько дней до серии с «Ак Барсом».

Затронул специалист и тему неоднозначного плей-офф, где нижнекамцы уступили «Ак Барсу 0-4 в серии. Фото hcnh.ru

Отговорки для слабых, но, тем не менее, я считаю, что мы были близки к победе, особенно в домашних матчах, однако удача была не на нашей стороне.

По игрокам: есть хоккеисты, которые приятно удивили, есть те, кто раскрылся не до конца. Также есть хоккеисты, от которых ожидали немного другого. Я считаю, что к концу сезона в плане духа сплоченности мы показали, что не просто так попали в итоговую восьмерку. Считаю, что это заслуга ребят и это тот коллектив, на который можно было рассчитывать, — резюмировал Буцаев.

Митчелл и Уайт еще могут вернуться

Главной темой, волновавшей журналистов, стал, конечно, вопрос комплектования команды на будущий сезон. Учитывая, что только за последнюю неделю «Нефтехимик» покинула внушительная группа из восьми игроков, включая всех легионеров, в числе которых лучший бомбардир клуба Мэтт Уайт, особенно острым остается вопрос замены ушедшим лидерам.

Удивление вызвал тот факт, что контракты иностранцев закончились еще до 30 апреля (стандартные договоры в КХЛ обычно действуют до этого срока).

— Это была ваша инициатива или так решил клуб? — спросили журналисты у Буцаева.

— У нас у всех есть индивидуальные контракты, и, согласно их условиям, мы должны были отпустить этих игроков, — объяснил главный тренер. — Работа по комплектованию только начинается. Будем смотреть. С кем-то будем разговаривать, с кем-то, наверное, уже нет. Кто-то из них вправе сам выбирать себе команду. Многие из них попадают под статус ограниченно свободных агентов.

За последнюю неделю «Нефтехимик» покинула внушительная группа хоккеистов из восьми игроков, включая всех легионеров, в числе которых лучший бомбардир клуба Мэтт Уайт. Фото hcnh.ru

— Митчелл был неограниченно свободным агентом, он 1993 года рождения. Почему нельзя было сделать ему предложение?

— А кто сказал, что мы не будем делать предложение? — удивился наставник команды. — Как я уже сказал, есть условия личного контракта, которые мы должны соблюдать. Расторжение не значит окончательное расставание.

Здесь Буцаева решил дополнить директор «Нефтехимика», которому, собственно, и должны были адресоваться трансферные вопросы:

— У каждого из этих игроков в контрактах имелся пункт, где указано, что после последней официальной игры в чемпионате КХЛ хоккеист вправе через 7 дней, а кто-то через 10 дней, покинуть расположение команды и не являться на рабочее место. Это стандартная схема, которая используется всеми клубами, — сказал Ларионов. — И для нас, и для них это во благо. Они тоже устали от такого режима ежедневной работы. Кому-то хочется домой, увидеть семью и взять небольшой перерыв. А мы просто несем меньше затрат на содержание этих игроков, понимая, что не все останутся на будущий сезон. Но, как сказал Вячеслав Геннадьевич, работу по формированию команды мы ведем и при необходимости обязательно к этим хоккеистам вернемся.

«Шарипзянов и Порядин? Будем разговаривать. Хорошо, что у нас есть «право первой ночи»

Разумеется, не могли журналисты обойти вниманием и слухи об интересе больших клубов к любимцу местной публики 24-летнему защитнику Дамиру Шарипзянову, который по ходу нынешнего сезона стал капитаном команды. По сообщениям различных источников, к Дамиру проявляют интерес «Ак Барс», СКА и «Авангард».

— «Нефтехимик» будет за него бороться? — спросили журналисты.

— А вы как думаете? — взял слово Буцаев. — Да, мы понимаем, что к нему проявляют интерес, но есть регламент КХЛ, и мы будем действовать согласно ему и будем договариваться о том, чтобы он продолжил карьеру в Нижнекамске. Деньги же в хоккей играть не будут, правильно?

По сообщениям различных источников, к Дамиру проявляют интерес «Ак Барс», СКА и «Авангард». Фото hcnh.ru

— А какие позиции требуют усиления?

— Эта работа сейчас идет. Приоритет у нас в том, чтобы разобраться со своими игроками, а потом уже будем смотреть, кто будет выходить на рынок свободных агентов, какие будут изменения в регламенте — все вы слышали, что официально хотят открыть аренду. Все будет подчинено тому, чтобы усилить нашу команду.

— Кто точно останется? Из вратарей, например?

— У вратарей закончились контракты, и мы сейчас начинаем смотреть на рынок свободных агентов. До 30 апреля еще много времени, и говорить о фамилиях пока преждевременно. У Брынцева, Порядина, Грошева и других молодых игроков есть действующие контракты. Хорошо, что у нас есть «право первой брачной ночи».

«Программа развития юношеского хоккея рассчитана до 2030 года»

Ну и напоследок на пресс-конференции обсудили стратегию развития молодежного хоккея в Нижнекамске. «Реактор» в нынешнем сезоне выступил непривычно слабо, заняв лишь 12-е место. Как правило, нижнекамцы играют в плей-офф.

— В Казани есть своя академия, в Альметьевске построили замечательный комплекс. Будет ли что-то подобное в Нижнекамске?

— Вне зависимости от того, как это называется — академия или ДЮСШ, в хоккее говорят: «Смотрите на табло», — сказал Игорь Ларионов. — Посмотрите, как выступали наши детско-юношеские команды в МХЛ, попадая в финалы зональных соревнований и в плей-офф, и как выступали другие команды. Здесь я не вижу какой-то проблемы и недоработки с точки зрения формы организации.

Да, мы изучаем опыт создания академий и будем его закладывать в план нашего развития, понимая, что нам придется конкурировать с этими же школами за тех же самых мальчиков, чтобы их на уровне детского хоккея не переманивали разными способами, в том числе лучшими условиями. Мы будем стараться не только сохранить наши традиции, но и что-до дорабатывать для подпитки новыми дарованиями наших команд — и в ЮХЛ, и в МХЛ, и в КХЛ. Такая программа есть, она рассчитана до 2030 года.