Бурганов рассказал, как пройдет в Татарстане ОГЭ и ЕГЭ

Министр образования и науки РТ Рафис Бурганов рассказал, как в республике пройдет ОГЭ и ЕГЭ.

По его словам, учебную программу в школах Татарстана завершат в мае. 8 июня пройдет первый экзамен для одиннадцатиклассников, а 9 — для девятиклассников.

«ОГЭ в этом году состоит из двух основных экзаменов: по математике и русскому языку. Дети их будут сдавать в пунктах приема экзаменов, как и обычно. Эта процедура прописана в законодательстве, поэтому мы ничего менять не будем», — рассказал он.

Также министр обратил внимание на то, что во время проведения экзаменов будут усилены все санитарные нормы и предписания. Школьников будут рассаживать на расстоянии друг от друга в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Если понадобится, то ребята будут разделены на несколько потоков, передает пресс-служба Минздрава РТ.

Ранее в Татарстане отменили проведение всероссийских проверочных работ для школьников. Они перенесены на новый учебный год.

