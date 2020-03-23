Удача к пятилетию: как «ЮВТ Аэро» получила самые большие субсидии накануне кризиса

В 2018—2020 годах полученная авиаперевозчиком поддержка составила более 3 млрд рублей

Фото: Максим Платонов

Ровно 5 лет назад в Татарстане была создана новая республиканская пассажирская авиакомпания — «ЮВТ» («Юго-Восток Татарстана»), которая должна была заменить на рынке перевозок обанкротившуюся «Ак Барс Аэро». О непростом пути татарстанского авиаперевозчика, особенностях бизнеса и компаниях-двойниках в татарстанском небе — в материале «Реального времени».



Цель — прибыль



— Мы начинали с семи самолетов — это были машины CRJ-200 фирмы Bombardier, — вспоминает первые дни работы компании в разговоре с «Реальным временем» генеральный директор АО «ЮВТ Аэро» Петр Трубаев. — Эти самолеты продолжаем эксплуатировать. Плюс на тот момент у нас был один вертолет Bell 429, а в начале 2020 года их стало два. География полетов, которые мы осуществляем, — от Красноярска до Калининграда и от Салехарда до Махачкалы, в целом — более 60 направлений.

Перевозчик уверяет, что в эти 5 лет прибыльность компании стабильно росла, и это стало главным признаком успешности проекта:

— Мы со второго года своего существования работаем с прибылью, и она достаточно существенная, особенно в 2019 году.

8 июля 2015 года «ЮВТ Аэро» получила сертификат эксплуатанта, а спустя неделю — и лицензию на осуществление регулярных и нерегулярных (чартерных) перевозок пассажиров, а также лицензию на осуществление регулярных и нерегулярных (чартерных) перевозок грузов. 17 июля 2015 года состоялся первый полет по маршруту Бугульма — Москва — Бугульма, 24 июля 2015-го — первый полет из Казани по маршруту Казань — Москва (Внуково) — Казань, 15 сентября 2017-го получен допуск к международным полетам, а 11 октября 2017-го состоялся первый международный чартерный рейс в Караганду (Казахстан).

Многое зависело от выбора направлений полетов, говорит Петр Трубаев, — «по имеющемуся спросу». Фото Максима Платонова

Уже на второй год существования «ЮВТ Аэро» — 16 мая 2017-го — ей была вручена Международная премия от Bombardier Aerospace в номинации «Самый надежный авиаперевозчик в европейском регионе». А 2018 году «ЮВТ Аэро» четырежды была признана лидером по пунктуальности аэропорта Домодедово в своей категории.

Загрузка даже сейчас хорошая

Многое зависело от выбора направлений полетов, говорит Петр Трубаев, — «по имеющемуся спросу»:

— Специфика наших рейсов мало зависит от кризисных ситуаций — мы больше всего летаем на Север, возим нефтяников. А они все в период отпусков возвращаются на материк. И у нас загрузка на эти рейсы всегда хорошая. Сейчас Надым отказался, но загрузка даже сейчас, не в сезон отпусков, хорошая — 70 процентов.

Большим подспорьем в работе всех региональных авиакомпаний, по словам перевозчика, стало постановление российского правительства 2013 года, которое позволяет субсидировать внутренние перелеты. А «ЮВТ Аэро» сумело больше всех откусить от этого «пирога»:

— Почти все наши рейсы — субсидированы. В 2020 году мы будем работать по этому принципу. На этот год мы получили самые большие субсидии из всех российских компаний.

«Это личная заслуга Трубаева»

По словам гендиректора Казанского авиапредприятия Магомеда Закаржаева, «ЮВТ Аэро» заняла востребованную и одновременно очень рискованную нишу на рынке авиаперевозок:

— Без субсидий, преференций и налоговых скидок региональные пассажирские перевозки сегодня просто нереальны. Может быть, это станет возможным, когда благосостояние населения значительно увеличится. Я подчеркиваю: значительно! Вот тогда мы будем летать, как в Соединенных Штатах, даже в самые маленькие населенные пункты страны. А сейчас, если в России средним классом считаются те, у кого 17 тысяч рублей зарплата, — такой средний класс только пешком может ходить.

Собеседник «Реального времени» рассказал, что сам предпринимал ранее попытку выйти на рынок регулярных пассажирских внутренних перевозок — с самолетами Ил-410, однако 10-летние усилия не возымели успеха:

— Мы не смогли добиться федеральных дотаций. Какое-то время мы летали на свой страх и риск (разориться, — прим. ред.), и я очень рад, что [впоследствии] была принята такая серьезная программа. К сожалению, это было сделано с большим опозданием, мы много потеряли за эти годы. И я рад, что в «ЮВТ Аэро» смогли ею воспользоваться. Это, по-моему, самая большая заслуга и Трубаева лично, и Министерства транспорта. Теперь мы ждем перевооружения этой компании. Я надеюсь, что им будет по силам взять более современные и вместительные самолеты. Если субсидии не прекратятся, у них, я уверен, все будет хорошо!

По его словам, компания работает с прибылью, которая в прошлом году составила больше полумиллиарда рублей: «Мы с ней сотрудничаем, дружим и я ей желаю новых успехов и новых высот».

— Этот проект коммерчески сложный, тем не менее они сумели добиться субсидирования и вышли на прибыль, и это серьезное достижение, — согласен с Закаржаевым в оценке «ЮВТ Аэро» директор авиакомпании «Тулпар» Азат Хаким. — Насколько я знаю, сейчас обсуждаются планы технического перевооружения компании, возможность перехода на самолеты большей вместимости — Embraer. И я рад за них!

«У нас нет пилотов с купленными свидетельствами»

— Мы изначально провозгласили, что строим работу на абсолютно новых подходах с точки зрения безопасности полетов, профессионализма, качественного технического обслуживания машин, — заявил Трубаев. — Квалификация наших пилотов высокая. У нас нет пилотов с купленными свидетельствами — все прошли обучение в летных училищах или пришли из других авиакомпаний, имея достаточный опыт и уровень квалификации.

Руководитель авиапредприятия заверил, что пилоты проходят «тщательную проверку при приеме на работу, а кроме того, их проверяют Межрегиональное территориальное управление гражданской авиации и прокуратура».

Средний возраст пилотов, по словам Трубаева, около 40 лет — на сегодня для гражданской авиации они «достаточно молодые».

Миллионы, миллиарды

Авиаперевозчик «ЮВТ» задумывался как преемник ОАО «Ак Барс Аэро», банкротство которого было инициировано в январе 2015 года одним из кредиторов — ООО «Склад временного хранения М7». Этой компании татарстанский перевозчик задолжал 15 млн рублей. За месяц до этого «Ак Барс Аэро», выполнявшая перевозки на закупленных в 2010 году семи самолетах Bombardier CRJ-200LR и модернизированных Як-40Д, приостановила полеты регулярных рейсов на неопределенный период времени. А в январе Росавиация приостановила сертификат эксплуатанта «Ак Барс Аэро».



Согласно информации «СПАРК-Интерфакс», АО «ЮВТ Аэро» было зарегистрировано 9 апреля 2015 года, а 13 марта 2015-го, за неделю до официального сообщения о появлении в Татарстане нового авиаперевозчика, было узаконено ООО «ЮВТ Авиа», от которого сейчас успешное предприятие старается максимально дистанцироваться (Петр Трубаев вопросы «Реального времени» о нем оставил без комментариев). «Старший брат» здравствующего предприятия 12 января 2017 года прекратил деятельность в результате присоединения к ООО «Аэропорт Бугульма».

АО «ЮВТ Аэро», единственным акционером и собственником которого является частное лицо — Олег Пантелеев, завершило 2015 год с убытком в 121,65 млн рублей, однако уже в 2016-м вышло на прибыль в 321, 66 млн. Менее успешным стал 2017-й, чистая прибыль предприятия в котором составила 112,43 млн рублей. Ну, а в 2018-м дела опять заметно пошли в гору: выручка от продажи по итогам года превысила 2 млрд рублей, чистая прибыль выросла до 124,85 млн.

Стоимость чистых активов АО «ЮВТ Аэро» в конце 2017 года приближалась к 312,5 млн рублей, а в конце 2018-го выросла до 437,35 млн. Фото Максима Платонова

«ЮВТ Аэро» неплохо зарабатывает на госконтрактах. Согласно сведениям ресурса rusprofile.ru, в 2016—2016 годах по двум госконтрактам с ГБУ «РЦ «Черноморец» компания заработала 32,5 млн рублей на перевозке в Крым в детские оздоровительные лагеря татарстанских школьников, а в 2017-м — еще 1,43 млн. Общая сумма заключенных с ГБУ контрактов — 118 млн, но исполнение части из них было прекращено.

В 2017 году перевозчик доставлял сотрудников театра им. Галиаскара Камала в Кызыл — стоимость госконтракта составила 2,88 млн рублей. В том же году услугами «ЮВТ Аэро» пользовался футбольный клуб «Рубин» — общая стоимость двух госконтрактов на чартерные рейсы 2,53 млн рублей. А в 2018 и 2019 годах по госконтрактам на перевозку сотрудников МБУ «Районный дом культуры г. Альметьевска» в служебные командировки и на фестивали авиакомпания заработала 6,7 млн рублей

Стоимость чистых активов АО «ЮВТ Аэро» в конце 2017 года приближалась к 312,5 млн рублей, а в конце 2018-го выросла до 437,35 млн. Размер федеральных субсидий, полученных авиаперевозчиком на 2020 год на возмещение недополученных доходов, связанных с осуществлением перевозок пассажиров эконом-класса по специальному тарифу, достиг 1,38 млрд рублей, из них свыше 98,8 млн рублей уже перечислены на счет компании.

Всего авиаперевозчик в 2018—2020 гг. получил почти 3,08 млрд рублей субсидий из федерального бюджета. В том числе 2018-м — «всего» 477,6 млн, а спустя год — уже 1,217 млрд.