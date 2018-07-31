Закаржаев Магомед Бахулаевич
Общая информация
Генеральный директор АО «Казанское авиапредприятие»
Образование:Сасовское летное училище ГА (1975), Казанский авиационный институт, специальность «инженер-механик» (1985)
Трудовая деятельность:
1975 — 1993 — второй пилот самолета АН-2, командир звена, командир самолета Л-410, заместитель командира эскадрильи, командир летного отряда.
1993 — 1999 — директор Второго Казанского авиапредприятия.
С апреля 1999 года — генеральный директор ГУП «Авиакомпания «Татарстан».
2009 — 2014 — генеральный директор ОАО «Казанское авиапредприятие».
С июля 2014 года — советник генерального директора ОАО «Казанское авиапредприятие».
Заслуженный работник транспорта РТ
Награжден медалью РТ «За доблестный труд (2006)
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420061, РТ, г. Казань, ул. Патриса Лумумбы, 49а
- Телефон: (843) 272-50-22
- Email: office@kazanavia.com
- Сайт: www.kazanavia.com
Дата последнего обновления: 31.07.2018