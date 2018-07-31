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АО Казанское авиапредприятие

Логистика и транспорт, Авиаперевозки
АО Казанское авиапредприятие

Общая информация

АО «Казанское авиапредприятие» — региональная российская авиакомпания, базирующаяся в Казани в международном аэропорту Казани.

Казанское авиапредприятие было основано 1 января 1994 года на базе 168 Летного отряда который существовал с 1932 года.

География полетов авиапредприятия охватывает всю Российскую Федерацию, авиационный парк насчитывает 21 машину. В авиапарке компании — вертолеты Ми-8, Ми-2, Robinson, Bell.

Сфера деятельности предприятия включает широкий спектр услуг, таких как:

  • Выполнение регулярных и чартерных перевозок пассажиров и грузов по РФ;
  • Авиационные работы по обслуживанию отраслей экономики;
  • Авиационно химические работы;
  • Перевозка грузов на внешней подвесеке вертолетов;
  • Выполнение экскурсионных полетов;
  • Услуги по техническому обслуживанию и ремонту воздушных судов;
  • Медицинские услуги;
  • Учебный центр по языковой подготовке.

КАП — авторизованный технический центр вертолетов Bell, Robinson, двигателей Rolls-Royce.

Генеральный директор — Закаржаев Магомед Бахулаевич

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420061, РТ, г. Казань, ул. Патриса Лумумбы, 49а
  • Телефон: (843) 272-50-22
  • Email: office@kazanavia.com
  • Сайт: www.kazanavia.com

Дата последнего обновления: 31.07.2018

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