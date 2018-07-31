АО Казанское авиапредприятие
Общая информация
АО «Казанское авиапредприятие» — региональная российская авиакомпания, базирующаяся в Казани в международном аэропорту Казани.
Казанское авиапредприятие было основано 1 января 1994 года на базе 168 Летного отряда который существовал с 1932 года.
География полетов авиапредприятия охватывает всю Российскую Федерацию, авиационный парк насчитывает 21 машину. В авиапарке компании — вертолеты Ми-8, Ми-2, Robinson, Bell.
Сфера деятельности предприятия включает широкий спектр услуг, таких как:
- Выполнение регулярных и чартерных перевозок пассажиров и грузов по РФ;
- Авиационные работы по обслуживанию отраслей экономики;
- Авиационно химические работы;
- Перевозка грузов на внешней подвесеке вертолетов;
- Выполнение экскурсионных полетов;
- Услуги по техническому обслуживанию и ремонту воздушных судов;
- Медицинские услуги;
- Учебный центр по языковой подготовке.
КАП — авторизованный технический центр вертолетов Bell, Robinson, двигателей Rolls-Royce.
Генеральный директор — Закаржаев Магомед Бахулаевич
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420061, РТ, г. Казань, ул. Патриса Лумумбы, 49а
- Телефон: (843) 272-50-22
- Email: office@kazanavia.com
- Сайт: www.kazanavia.com
Дата последнего обновления: 31.07.2018