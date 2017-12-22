Иван Егоров сдал площади «Пестречинки» своему бывшему сотруднику под «Трафик»

Гали Минуллин развивает свою сеть в закрывшихся точках «Ак Барс Холдинга»

Фото: Василя Ширшова

Как и обещал, основатель супермаркетов «Чак-Чак» и «Наша марка» Гали Минуллин открыл еще несколько магазинов своего нового проекта «Трафик». Правда, развитие сети идет не теми темпами, как планировалось, и все же финансовые показатели нормальные, заверил он «Реальное время». Любопытно, что бизнес выходец из холдинга «Ак Барс» развивает на площадях бывшего работодателя, чьи мечты о продуктовом ретейле после неудачного ребрендинга «Пестречинки», похоже, канули в Лету. Подробнее в материале «Реального времени».

«Трафик» вместо «365 вкусов»

В бывших магазинах «Пестречинка» устали менять вывески. После сокращения летом со 100 точек до двух десятков остатки супермаркетов переформатировали и переименовали в «365 вкусов». Но ребрендинг не помог оживить продажи. Сеть, которую развивало ОАО «Азык» (входит в структуру холдинга «Ак Барс»), этой осенью свернулась. Сам «Азык» сейчас одолевают кредиторы.

Долго пустовать продуктовым точкам АБХ, правда, не пришлось. В некоторых из них вновь сменили формат (в некоторых дважды за год) и открыли магазины новой сети «Трафик». Это самостоятельный проект в ретейле бывшего топ-менеджера из империи Ивана Егорова, экс-директора «Ак Барс Торга» Гали Минуллина. Очередной «Трафик» открылся на днях в Дербышках на улице Советская,15, как раз на месте почившего «365 вкусов».

— Мне кажется, в этом прослеживается логическая цепь: раньше Гали Минуллин работал в сети «Пятерочка», которая была по франшизе у холдинга «Ак Барс». После этого он вроде ушел, но снова осел в помещениях, которые принадлежат АБХ. Думаю, что там просто некую рокировку провели: «365 вкусов» конкуренцию не выдержали с «Магнитом» и «Пятерочками», а в формате магазинов у дома сильных конкурентов нет, — считает директор АН «А-Девелопмент» Мурат Ахмеров.

Внутри после полупустых витрин «азыковских» магазинов «Трафик» кажется продуктовым оазисом: на маленькой площади выставлены около 3—3,5 тысячи позиций товаров повседневного спроса



Со стороны кажется, входная группа магазина почти не изменилась (за исключением вывески): тот же оранжевый цвет в стилистике, но уже без зеленого. Внутри после полупустых витрин «азыковских» магазинов «Трафик» кажется продуктовым оазисом: на маленькой площади выставлены около 3—3,5 тысячи позиций товаров повседневного спроса. Главная изюминка формата — собственная выпечка, для которой долго подбирали шеф-повара, и свежесваренный кофе.

«Нет самоцели открыть конкретное количество магазинов»

Всего на площадях холдинга «Ак Барс» открылись три из пяти магазинов «Трафика». Один — на Ноксинском спуске,23а, где раньше также была «Пестречинка». Согласно выписке из Росреестра, помещение до сих в собственности у «Ак Барс Торга», которым руководил Минуллин. На месте «Трафика» в Васильево на Лагерной, 2, когда-то работала франчайзинговая «Пятерочка» АБХ — эти площади тоже все еще в собственности АБТ. Кроме того, четвертый супермаркет сети открылся по тому же адресу — Декабристов, 184, где раньше работал магазин «Азыка».

— Когда закрылись из магазины, мы просто вышли на собственников и предложили заключить договор аренды с нами. Все наши магазины в аренде, мы ничего в собственность не приобретали, — рассказал «Реальному времени» Гали Минуллин.

Почему «Трафики» открываются преимущественно на окраинах Казани и за ее пределами, владелец сети объяснил так: «Мы стараемся, чтобы до федералов было хотя бы метров 200». Запущенный в декабре магазин сети стал пятым по счету. Хотя изначально планировалось уже в первом квартале года открыть не менее 10 супермаркетов.

— У нас пока нет самоцели открыть какое-то конкретное количество магазинов в течение года. Если мы видим подходящее помещение с минимальными рисками — открываем. Сейчас в приоритете качественное развитие — управление ассортиментом, ценами и качеством сервиса, — пояснил Минуллин.

Гали Минуллин: «Если мы видим подходящее помещение с минимальными рисками — открываем. Сейчас в приоритете качественное развитие — управление ассортиментом, ценами и качеством сервиса»



Планы на качество, а не количество

Основатель «Трафика» ранее возглавлял «Ак Барс Регион», управлял розничной сетью франчайзинговых «Пятерочек». Но когда холдинг «Ак Барс» рассорился с держателями франшизы, провел их переформатирование в «Чак-чак» и «Нашу марку». Из структур АБХ Гали Минуллин ушел в начале прошлого года и уже весной вышел на рынок с собственным проектом. Можно ли уже считать «Трафик» успешным? Основатель сети призвал не мыслить черно-белыми категориями:

— Какие-то точки сразу выстреливают, где-то приходится повозиться, как и у всех, наверное. В целом работаем прибыльно.

В январе, по его словам, рядом с Казанью должен открыться шестой магазин сети. По остальным ясности пока нет: на следующее полугодие планы у компании на «качественные показатели, а не количественные».

Кстати, за год в формате «Трафика» произошли небольшие изменения. Во-первых, магазины стали чуть больше: выросли в площади со 100 до 150 «квадратов». Во-вторых, расширился ассортимент продукции.

— Мы расширили категорию «фреш». В тех магазинах, где позволяет площадь, добавили больше охлажденной птицы, мясной гастрономии и сыров. С «Пестречинкой» сотрудничаем — у них качественная и востребованная продукция. В целом по куриной продукции стараемся держать ассортимент более интересный, чем у федералов — в том числе весовые субпродукты и разделка, которые каждый день развозят по магазинам, — добавил основатель «Трафика».

Рынок форматов «Магнита» и «Пятерочки» не резиновый, рано или поздно площади по ним будут закрыты. Тогда федеральные сети двинутся по пути развития маленьких магазинов у дома, считает Минуллин: «Но пока в этой нише у нас развернулись только алкомаркеты». По его словам, право на жизнь имеют и продуктовые бутики, но емкость этого формата тоже ограниченная.

У «Пестречинки» было преимущество как у фирменного магазина, а формат «365 вкусов» удержать на рынке было тяжелее, тем более в условиях больших долгов



«Нельзя сказать, что пришел Давлетшин и сразу все рухнуло!»

Что же случилось с проектами АБХ в продуктовом ретейле и почему им пришел конец? Этот вопрос бывший глава «Ак Барс Торга» предпочел не комментировать. Бывшие сотрудники «Пестречинок» говорят, что проблемы в «Азыке» начались с приходом нового руководства, но не все с этим согласны. Источник из структур холдинга сообщил, что дело обстоит не совсем так, проблемы у компании начались гораздо раньше:

— Нельзя сказать, что пришел Давлетшин (гендиректор ОАО «Азык») и сразу все рухнуло! Были системные проблемы, и они копились, копились, копились — в виде долга, кредитов, долговой нагрузки. И просто в один момент все это выстрелило.

Кроме того, у «Пестречинки» было преимущество как у фирменного магазина, а формат «365 вкусов» удержать на рынке было тяжелее, тем более в условиях больших долгов.

— Как региональной сети им было очень сложно работать против федералов — это не масштаб «Эдельвейса» или «Бахетле», у которых есть определенные административные ресурсы. Они изначально были в очень трудном положении. Поэтому сеть «365 вкусов» и приказала долго жить, проработав всего несколько месяцев, да и то в таком демо-режиме, — поясняет консультант по коммерческой недвижимости Агентства регионального развития Руслан Ярхамов.

Глава АН «А-Девелопмент» вспоминает другой печальный пример эксперимента «Бахетле» в ретейле — с форматом «Продуктовой лавки», который пришлось свернуть. Что касается «Трафика», по его мнению, конкурентом может быть сеть «Августина», которая сейчас также активно развивается.

— Но в любом случае — это местные игроки, у них не такие финансовые ресурсы, как у федералов, которые могут по 50—70 магазинов за год открывать. Соответственно, с ними «Трафику» будет проще конкурировать, — говорит Мурат Ахмеров.

Несмотря на то, что проект «Трафик» заявляется как самостоятельный, эксперт считает, что связи с АБХ налицо



«Связи с АБХ позволили договориться»

Несмотря на то, что проект «Трафик» заявляется как самостоятельный, эксперт считает, что связи с АБХ налицо. Дескать, Гали Минуллин выступил не инвестором в открытии магазинов, а управляющим партнером:

— Есть некие три инвестора, и чтобы реализовать этот проект, Гали поставили управляющим партнером. «Пестречинка» не смогла перестроиться, видимо, ввиду масштабности холдинга, у них же в управлении и заводы, и другие предприятия. А тут основной целью бизнеса люди поставили управление только этими магазинами и более креативно и концептуально продумали формат. А связи Гали с холдингом «Ак Барс» позволили договориться об аренде «Пестречинки», видимо, на определенных условиях, — предполагает эксперт.

На рынке ООО «Трафик» с мая 2016 года. Лично Гали Минуллину принадлежит доля в 20% в уставном капитале компании. Столько же у Олега Викторовича Шляпникова — бывшего главного бухгалтера и операционного директора «Ак Барс Региона», который ушел из АБХ следом за своим начальником. Основной пакет акций, 60% — у Дамира Ильхамовича Сафина. Последний также руководит животноводческой фирмой «Умная корова» и является совладельцем ООО «Руслан», которое специализируется на торговле автомобилями.

Интересно, что за год работы собственники «Трафика» сменились. Доля Минуллина раньше была у его сестры — Сафии Сабировой, а 60% — у Марата Хакимова, у которого также есть туристический и строительный бизнесы: он совладелец двух ООО — «Сан Вояж» и «Магнат Недвижимость».