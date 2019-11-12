«Выдача ордеров не преступление»: в чем признался «коммунальный король» Азино

За «прихватизацию» казанских лифтерных и дворницких привлекают девятерых. За давление на свидетелей арестована соратница Вячеслава Шелуханова

Фото: Ирина Плотникова

Просился на работу, сетовал на развал своего бизнеса и заявлял о законности распоряжения квартирными ордерами Вячеслав Шелуханов на продлении своего домашнего ареста. Экс-главу мегаТСЖ «Азино-1» привлекают по семи эпизодам мошенничества, но их число может удвоиться, — прозвучало в Ново-Савиновском суде Казани наряду с новой информацией о давлении на свидетелей. Детали — в материале «Реального времени».



Обвиняемый: «Мой бизнес развалили»

Скромным помощником гендиректора компании «Сервис-Консалт» представился суду 67-летний Вячеслав Шелуханов, в прошлом — директор муниципальных предприятий «Гормосты» и «ЖКУ Советского района Казани», учредитель некоммерческой «Гильдии предприятий ЖКХ Казани» и глава крупнейшего в Казани ТСЖ «Азино-1».

Следователь третьего отдела Следкома по РТ Булат Шакирянов просил Ново-Савиновский райсуд продлить домашний арест обвиняемому в афере с муниципальным фондом до 9 января 2020 года.

Шелуханов возражал. Еще на старте расследования дела силовики установили все факты выдачи им ордеров на проживание в переоборудованных лифтерских и дворницких помещениях, однако уголовные дела возбуждают частями.

— В распоряжении следователя еще в июле, когда обнаружили 15 или 17 ордеров, согласно которым помещения якобы переведены в частную собственность из муниципальной. Я признал, что ордера выдавал. Но перевод осуществлялся по решению суда! — рассказал суду обвиняемый. — Так они мне пять ордеров сразу предъявили и за последние месяцы еще один. То есть теперь так и будут по одному выставлять... Но это не является основанием для продления.

По мнению ВИП-коммунальщика, ничего противозаконного он не делал и никаких денег от дальнейшей приватизации лифтерок и дворницких не получал. За своим уголовным делом он видит попытку передела специфичного бизнеса — причем попытку успешную: «Действительно, мой бизнес развалили. И когда руководителей всех управляющих компаний по два дня подержали в изоляторе временного содержания, они сказали то, что нужно».

Следователь просил Ново-Савиновский райсуд продлить домашний арест обвиняемому в афере с муниципальным фондом до 9 января 2020 года. Шелуханов возражал. Фото Ирины Плотниковой

Куда вывел след липового дворника



Из выступления следователя стало известно — Шелуханов обвиняется по четырем эпизодам афер в крупном размере, еще по трем делам пока лишь подозревается. Общий ущерб оценен в 10 млн рублей.

Всего по делу проходят девять человек. Называть всех в суде представитель Следкома не стал, хотя адвокат обвиняемого Фаниль Кадыров дважды просил это сделать. Напомним, на старте в дело попали глава фирмы Шелуханова ООО «Жилищник-4» Александр Кононенко и его брат Юрий.

Последний эпизод возбужден 29 октября в отношении соратницы обвиняемого Лейсен Муртазиной — бывшего председателя территориального самоуправления «Закиева», начальника орготдела в УК «Азино» и бывшего учредителя «Сервис-Консалта», где получил место помощника гендиректора Шелуханов. Впрочем, последний умолчал, что сам остался единоличным собственником данного предприятия, а пост гендиректора в свое время передал Елене Вячеславовне Шелухановой — по всей видимости, дочке.

Как выяснило «Реальное время», проверка выданных в 2006—2009 годах ордеров привела следователей к пожилой жительнице Алексеевского района. Та крайне удивилась, узнав, что у нее была квартира в Казани и эта квартира уже кому-то продана. Расспросили подробнее, и женщина вспомнила, как давала доверенность своей родственнице — Муртазиной.

Так, Муртазина стала фигуранткой дела и отрицать свою причастность в переводе жилья не стала. Ей предъявили два эпизода афер, совершенных группой лиц. В том числе эпизод, связанный с подачей липовых документов в суд в 2016 году по поддельному же ордеру 2005 года. Из документов следовало, что человек всю жизнь трудится дворником в системе ЖКХ — имеется и трудовая книжка (также поддельная), живет в подсобном помещении уже 11 лет, а злые чиновники в администрации якобы не дают оформить его в собственность и грозят выселением.

Суд, не подозревая обман, защитил права липового дворника, обязав органы власти оформить право собственности на помещение. В итоге администрация заключила договор соцнайма, а уже через несколько месяцев квартирка на первом этаже была приватизирована и продана.

Нюанс в том, что настоящий дворник действительно мог претендовать на данное помещение, и у Шелуханова было право заключать договор с таким работником. Но для соблюдения всей процедуры получатель дворницкой должен был действительно нуждаться в получении жилья и подать соответствующие документы в райадминистрацию.

Из документов следовало, что человек всю жизнь трудится дворником в системе ЖКХ, живет в подсобном помещении уже 11 лет, а злые чиновники в администрации якобы не дают оформить его в собственность и грозят выселением. Фото kzn.ru

Следователь: «Есть доказательства, что обвиняемый лично получил деньги от продажи помещения»

После первого допроса подозреваемую Лейсен Муртазину отпустили под обязательство о явке, однако позже приняли решение — задержать. «Появились сведения о том, что она оказывает давление на свидетелей», — рассказывал суду следователь Шакирянов, полагая, что давление оказывалось в интересах Шелуханова. Суд избрал Муртазиной домашний арест.

Сообщил Шакирянов и о планах следствия. Среди них — допрос сотрудников БТИ на предмет инвентаризации имущества всех предприятий с муниципальной долей, которыми успел поруководить Шелуханов, анализ телефонных соединений интересующих СК абонентов и предъявление обвинения.

Помощник прокурора Ново-Савиновского района Рамиль Гильмутдинов ходатайство следствия поддержал. Адвокат Фаниль Кадыров выступил против, заявив, что домашний арест негативно влияет на состояние здоровье его подзащитного.

— Шелуханов никогда не являлся муниципальным служащим и никакого отношения к приватизации не имел. В судах по этим квартирам участия не принимал, реализацией не занимался. Люди, которые продали жилье, говорят — ни с кем деньгами не делились, — выступил защитник.

В случае продления домашнего ареста Кадыров просил разрешить Шелуханову работать, «хотя бы час в день, чтобы бизнес не развалился».

Следователь свое добро на работу обвиняемого не дал: «Не исключена возможность давления на участников судопроизводства, среди которых есть и сотрудники организаций, которыми раньше руководил Шелуханов».

— В фирме, где я работаю, нет ни одного участника уголовного дела, там пять новых сотрудников, — возражал Шелуханов.

«В фирме, где я работаю, нет ни одного участника уголовного дела, там пять новых сотрудников», — возражал Шелуханов. Фото Ирины Плотниковой

А представитель Следкома парировал другой аргумент защиты: «В материалах дела есть доказательства, что обвиняемый лично получил деньги с продажи муниципального помещения и причастен к хищению. Была очная ставка. И эти доводы никак не связаны с давлением на бизнес, о котором они говорят».

Судья Розалия Сылка провела в совещательной комнате около получаса и постановила — оставить Шелуханова под домашним арестом на Новый год.