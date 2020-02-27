Плоскостопие не продается? Татарстанских врачей взяли за взятки под военкоматы

В Казани арестована судимая за коррупцию экс-начальница филиала Главного бюро медико-социальной экспертизы Татарстана

Не хотел служить, дал взятку 150 тысяч рублей и получил статус негодного к строевой из-за плоскостопия — с таким признанием в правоохранительные органы обратился призывник из Алькеевского района Татарстана. За посредничество в коррупционной схеме арестована 64-летняя Кира Целищева — ранее видная чиновница медико-социальной экспертизы, что погорела на взятках. Целищева имела большие связи в военкомате, как и задержанная ранее по схожему делу врач-офтальмолог Ирина Пантелеева. Как выяснило «Реальное время», обеими дамами сейчас занимается 3-й отдел по особо важным делам Следкома по РТ.

Уголовный штраф заплатила и забыла



В свое время карьеру чиновницы от медицины Киры Целищевой прервали 15 тысяч рублей. Она потребовала денег у матери 10-летнего мальчика-инвалида за очередное продление диагноза, дающего право на получение доплат и доступ к социальной реабилитации. Согласно приговору, перед этим руководитель филиала Главного бюро медико-социальной экспертизы РТ Целищева заявила матери — оснований для продления инвалидности нет, но можно помочь. Прозвучала сумма 15—20 тысяч.



Женщина сходу отдала взяточнице в белом халате 2 тысячи, а позже заявила о происходящем в правоохранительные органы. И при следующей встрече требование мзды было зафиксировано. Вместе со словами: «Молчи, и все будет хорошо». После передачи остатка в 13 тысяч рублей Целищеву задержали. Было это в марте 2012 года. В октябре того же года Советский райсуд Казани признал эту даму виновной в получении пяти взяток, начиная с 2010 года, и покушении еще на одну. Во всех случаях деньги отдавали родители, чьи дети от 6 до 13 лет действительно страдали неизлечимыми болезнями, но законодательство требовало регулярно продлевать их инвалидность.

Сама Целищева вину признавала лишь частично — уверяла, ни у кого ничего не вымогала, нескольких потерпевших вообще не помнит, но были и те родители, что добровольно оказывали филиалу спонсорскую помощь. На их деньги приобретали телевизор, столы, стулья, посуду и даже оборудовали комнату сотрудникам бюро.

Теперь ее подозревают в посредничестве взятке под военкомат. Фото ok.ru

Строго наказывать обвиняемую тогда суд не стал — наказал штрафом в 200 тысяч рублей, который апелляционная инстанция снизила до 198 тысяч. С их уплатой судимость Целищевой была погашена.

А 3 февраля 2020 года эта дама вновь оказалась в изоляторе. Теперь ее подозревают в посредничестве взятке под военкомат. Делом занимается третий отдел по особо важным делам Следкома по РТ, сотрудники которого ранее доказали историю со взяткой 10 млн рублей руководителя управления Росимущества, а при расследовании дела гимназиста, пришедшего на урок с пистолетом и ножом, вскрыли признаки коррупционной поставки металлодетекторов в учебные заведения Казани.

Не пошел служить и заявил о взятке

Знакомства в военном комиссариате у Киры Целищевой были. Еще до того, как сделать карьеру в МСЭК, она работала в психиатрической больнице и в какой-то период была прикомандирована к военкомату, а затем и включена в состав военно-врачебной комиссии. С тех пор прошло больше десяти лет. После приговора врач успела поработать и в коммерческих организациях, и вернуться к своей профессии — на должности простого врача-терапевта в доме-интернате для умственно отсталых детей.

В даче взятки 150 тысяч рублей Целищевой в 2016 году спустя три с лишним года признался один татарстанский призывник. В явке с повинной написал: искал возможности «закосить» от службы в армии, знакомые подсказали контакт врача, а та обозначила цену за решение вопроса с нужными людьми. А кроме того, просмотрела медицинские документы новобранца и дала понять — «есть за что зацепиться».

По версии следствия, передача наличных состоялась в осенний призыв — 2016, и взяткодателя не призвали. Не отправили его в армию и в последующие годы, хотя из призывного возраста он не вышел до сих пор. Но в 2019-м военно-врачебная комиссия признала его негодным к службе в связи с плоскостопием. После чего несостоявшийся новобранец решил рассказать, что этому предшествовало.

5 февраля Ново-Савиновский райсуд Казани санкционировал ее арест до 2 апреля, и на днях с этим согласился Верховный суд Татарстана. Фото Олега Тихонова

После проверки показаний заявителя по линии УЭБиПК и Следкома возбудили уголовное дело. Целищева была задержана в качестве подозреваемой в посредничестве взятке. 5 февраля Ново-Савиновский райсуд Казани санкционировал ее арест до 2 апреля, и на днях с этим согласился Верховный суд Татарстана.

Вину врач с погашенной судимостью не признает, хотя знакомство с тем призывником подтверждает. По ее версии, лишь консультировала парня и никаких денег не брала, делятся источники «Реального времени». Тем временем другое казанское дело о взятках за непризыв выросло до четырех эпизодов.

Коррупционный конвейер обрывался на враче?

В июне 2019-го завершилась задержанием разработка экономической полиции, сотрудники которой не один год пытались изобличить оборотней в военкомате, поэтому и следили за не желавшими служить призывниками. В результате при получении 50 тысяч рублей от такого несознательного парня задержали сначала Рашата Мухарлямова, а на следующем этапе — его знакомого Ильнара Равилова. Третьей фигуранткой дела стала врач-офтальмолог частной клиники Ирина Пантелеева, которая в 2015—2017 годах входила в состав военно-врачебной комиссии Татарстана.

Если верить источнику «Реального времени», под контролем оперов передавались и 100 тысяч рублей — первая часть взятки вышеупомянутого новобранца. Кстати, этим делом занимается тот третий отдел Следкома. Предварительно установлено, что одну из взяток за «белый билет» — 100 тысяч рублей — передавал сам ныне обвиняемый Мухарлямов, будучи призывником. Якобы он отдал Равилову, тот оставил себе тысяч 20, а остальное вручил Пантелеевой.

В деле фигурируют еще два эпизода с передачей от призывников сумм по 140 тысяч рублей. Подозреваемые свое участие в этой цепочке не отрицают. Лишь Пантелеева заявляет — да, получала, но оставляла себе…

Новых фигурантов, в том числе в погонах, в деле с момента его возбуждения не появилось. Расследование продолжается.