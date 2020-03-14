Наиль Забиров, ГК «Плезир»: «Прежде чем начать инвестировать, погасите все кредиты. Особенно потребительские»

Как казанский предприниматель первой волны заработал свой первый миллион долларов, а теперь подался в наставники будущих долларовых миллионеров. Часть 7-я

Фото: Максим Платонов

Известный казанский бизнесмен из 90-х, основатель группы компаний «Плезир» Наиль Забиров издал книгу «На$тавления и $оветы $-миллионера», в которой подытожил свой жизненный, научно-педагогический и предпринимательский опыт и выступил в роли наставника и консультанта начинающих инвесторов. В книге «впервые приведена классификация типов долларовых миллионеров, определено их количество (официальных и реальных), описаны их привычки, желания и страхи. Читатель может выбрать, каким миллионером ему стать: «липовым», «потенциальным», «временным», «настоящим» или «богатым». Он получит много новой информации об истинной стоимости доллара, Центробанке РФ, «индексе бигмака», «индексе квадратного метра», реальной инфляции и др. C разрешения автора «Реальное время» публикует избранные главы книги.

Глава 5. Главные источники потери денег людьми (продолжение)



Так где же все-таки люди теряют больше всего денег? Какова роль их самих и государства в этих потерях?

1. Налоги, штрафы и госпошлины

а) С начисленной зарплаты любого гражданина организация, в которой он работает, должна заплатить за него налоги суммарно в размере 30,5%, в том числе:

пенсионное страхование работника — 22%;

медицинское страхование работника — 5,1%;

страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности в связи с материнством — 2,9%;

страховые взносы от несчастных случаев на производстве и на случай профессиональных заболеваний — 0,5%.

Граждане эти налоги не видят, а вот для работодателей они сильная головная боль. Именно поэтому во многих организациях стараются миниминизировать официальную зарплату работников, выплачивая большую ее часть в конвертах. Дело доходит до смешного: работники того самого Пенсионного фонда, которые должны следить за поступлениями пенсионных отчислений от граждан, сами получают «серую» зарплату в конвертах, экономя на этих самых отчислениях.

Государство обещает за счет отчисляемых налогов платить достойную пенсию гражданину после его выхода на пенсию (если он до нее доживет, конечно) и оказывать бесплатные медицинские услуги (если у гражданина хватит здоровья их получить, сидя в бесконечных очередях).



После введения новых сроков выхода на пенсию до пенсионного возраста, скорее всего, будет доживать только каждый второй. Фото Максима Платонова

А сколько в понимании властей составляет «достойная пенсия»? К 2024 году власти обещают довести ее аж до 20 тысяч руб (300$ по официальному курсу доллара на 2018 год) в месяц! Но, скорее всего, к тому времени доллар будет стоить раза в полтора дороже и пенсия будет такой же в долларовом отношении, как и в 2019 году (200 $). Кстати, в России до пенсионного возраста раньше доживали только два из трех человек! После введения новых сроков выхода на пенсию (у мужчин — 65 лет, у женщин — 60) до пенсионного возраста, скорее всего, будет доживать только каждый второй. Какая экономия для государства!

б) С любого дохода гражданина государство взимает подоходный налог в размере 13%. Даже с минимального уровня оплаты труда. Поэтому не надо верить властям, что у нас самый маленький налог на зарплату. Предположим, «белая» зарплата у человека составляет 30 тысяч рублей в месяц по зарплатной ведомости. В этом случае организация перечислит за него в бюджет 9 150 рублей (30,5%) в виде социальных налогов, а бухгалтерия еще удержит 13% в качестве подоходного налога, т. е. 3 900 рублей. Итого из 39 150 рублей, которые он заработал, государство удержит 13 050 рублей, что составляет ровно 1/3 от заработанного. На руки он получит вместо 39 150 рублей только 26 100 рублей! И это маленький налог? Во многих странах Европы, США и в Китае налоги начинают удерживать только с той суммы, которая превышает на наши деньги 40—80 тысяч рублей! А у нас удерживают с любой!

в) Все товары и услуги, которые гражданин приобретает на оставшуюся зарплату, также обложены всевозможными налогами.

Что-то приобретая, вы обязаны поддержать материально всю цепочку производителей, поставщиков, продавцов, чиновников, банков и др., принимающих прямое или косвенное участие в производстве и реализации товара или услуги для населения. Фото Антона Журавлева

Практически в каждом товаре и услуге сидит налог на добавленную стоимость (НДС) в размере 20 или 10 процентов. Обычно он указан в счете или чеке отдельной строкой. И вы не сможете приобрести товар или услугу, не заплатив этот налог.

В цене товара или приобретаемой услуги заложены также все затраты на его/ее производство (сырье, материалы, транспортные услуги, стоимость электроэнергии, воды, тепла и др., зарплата сотрудников, налоги предприятий, аренда помещений, скрытые затраты, проценты по банковским кредитам, прибыль, откаты, накрутки посредников и торговых сетей…). Одним словом, что-то приобретая, вы обязаны поддержать материально всю цепочку производителей, поставщиков, продавцов, чиновников, банков и др., принимающих прямое или косвенное участие в производстве и реализации товара или услуги для населения.

По оценкам некоторых экономистов, от каждого заработанного рубля от 80 до 90% уходит на оплату прямых и скрытых налогов, то есть люди тратят на себя только небольшую часть заработанного. Каждый гражданин за право жить в стране должен отдать большую часть заработанного государству. Все мы, по сути, находимся в рабстве у государства.

Попробуйте только не заплатить налоги, и вы сразу же поймете, кто на самом деле владеет вашей квартирой, имуществом и вашей свободой

г) Если вам посчастливилось приобрести в собственность жилье или земельный участок под строительство дома по ипотечному кредиту или за наличные деньги, то вам придется ежегодно платить постоянно растущий налог на недвижимость или на землю. Вы вроде бы уже оплатили все затраты, понесенные застройщиком в ходе строительства квартиры, включая его прибыль, а также исправно платите проценты банку. И, по сути, владельцем квартиры пока является банк, выдавший вам ипотечный кредит и имеющий право отнять у вас ее в любой момент (как только вы не сможете оплачивать кредит), но налог на недвижимость почему-то платите именно вы. И попробуйте не заплатить его!

д) Если вы пожелаете продать свою квартиру, которой владели менее 5 лет, то вам придется заплатить 13% от разницы между продажной ценой и покупной. Государство это оценивает как дополнительный доход, никак не принимая во внимание обесценивание денег за счет инфляции.

Если вы приобрели автомобиль, то государство заберет у вас акциз в размере от 45 до 1 300 рублей за 1 лошадиную силу (в зависимости от марки автомобиля). Фото Максима Платонова

е) Если вы приобрели автомобиль, то государство заберет у вас акциз в размере от 45 до 1 300 рублей за 1 лошадиную силу (в зависимости от марки автомобиля). Если это импортный автомобиль, то гражданин должен будет заплатить еще таможенную пошлину, а также утилизационный сбор. Все эти платежи сидят в конечной стоимости автомобиля. Вот почему такие дорогие у нас импортные автомобили!

ж) Если вы все же стали счастливым обладателем автомобиля, то у вас появляется масса дополнительных платежей:

ежегодный транспортный налог;

обязательная для всех оплата страховки ОСАГО;

оплата страхования автомобиля каско (если вы купили автомобиль в кредит или в лизинг, вас обяжут застраховать автомобиль);

оплата госпошлины за получение водительского удостоверения;

при покупке бензина в его цене 71% составляют акцизы и налоги;

регулярная оплата штрафов в ГИБДД за любые нарушения правил дорожного движения (такое ощущение, что все дороги у нас платные);

оплата парковки автомобиля;

ежегодное прохождение техосмотра и техобслуживания;

ремонт автомобиля, покраска, сезонная замена колес;

мойка автомобиля.

з) При получении российского или зарубежного паспортов вам придется заплатить госпошлину. Госпошлину также будут взимать за получение каких-либо справок, разрешений и т. д. у государственных организаций.

и) При приобретении алкоголя или табачных изделий все мы вынуждены платить высокие акцизные налоги (они сидят в цене).

к) За любую провинность государство выпишет вам штраф: за вывешенное объявление на заборе (1 000 — 1 500 рублей), за незаконную торговлю или предпринимательскую деятельность (500 — 2 500 рублей), за просроченную оплату налогов (штрафы + пени), переход улицы в неположенном месте (500 рублей), участие в несанкционированных выступлениях (10 000- — 200 000 рублей) и т. д.

За любую провинность государство выпишет вам штраф. Фото Максима Платонова

Вывод: все мы платим очень много налогов. Это значит, что большую часть заработанного гражданин отдает государству. Поэтому для уменьшения затрат на налоги все граждане используют любые законные и незаконные способы.

Легче всего это сделать предпринимателям. Они могут показать в бухгалтерских отчетах минимальную прибыль, платить налоги по минимальным ставкам (например, через ИП или ООО), назначать себе минимальную официальную зарплату, а весь свой доход использовать для приобретения ценных вещей, недвижимости, проведения ремонта для личных нужд от имени организации… Это позволит существенно снизить личные налоги и налоги компании. Крупные компании, в том числе государственные, открывают расчетные счета в офшорах и таким образом уклоняются от налогов. В общем, вариантов оптимизации налогов (читай: уменьшения и ухода от них) существует множество. Главное, чтобы это не вступало в противоречие с существующим законодательством.

2. Кредиты

В развитых странах в последнее время процветает новый вид рабства — кредитного. Около 98% американцев в настоящий момент имеют кредиты. У россиян эта цифра существенно ниже — 35%. То есть каждый третий россиянин обременен тем или иным кредитом. Остальные люди не имеют кредитов не потому, что не хотят, а потому, что банки им их просто не дают! Кстати, в 2019 году на руках граждан России находилось банковских кредитов на общую сумму 230 миллиардов долларов!

Американское общество воспринимается всем миром как общество потребления. Американцы практически все покупают в кредит: жилье, автомобили, бытовую технику, мебель, оплачивают образование детей и медицинские услуги и др. Они не хотят ждать и копить деньги. Лучше они сначала купят вещь/услугу, а потом из заработной платы будут ее оплачивать. Благо, ставки по кредитам не такие высокие, как в России. Это, естественно, не относится к миллионерам, которые умеют считать и экономить свои деньги и предпочитают приобретать все для личных нужд без привлечения кредитов, либо на свою компанию, уменьшая, таким образом, налоги. В бизнесе они, конечно же, без кредитов не обходятся, но это «хорошие кредиты», которые также приумножают их капиталы.

Российским заемщикам кредиты обходятся очень недешево. Фото dp.ru

Российские граждане тоже подсели на эту кредитную иглу и с радостью кредитуются. Это при том, что российским заемщикам кредиты обходятся очень недешево. Ставки по ним колеблются в очень широких пределах: от 10% (в банках) до 1 000% годовых (в центрах микрофинансирования). Покупая любую вещь в кредит, люди за нее переплачивают (и существенно!), да к тому же находятся в постоянном напряжении в попытках своевременно оплачивать кредиты и проценты по ним.

Поэтому прежде чем заняться инвестированием, человек должен сначала погасить все имеющиеся кредиты, особенно потребительские, поскольку товары, купленные на них (автомобили, мебель, гаджеты, бытовая техника, одежда и др.), очень быстро теряют в стоимости. Порой бывает так, что вещи уже нет, а кредит вы все еще выплачиваете. О том, как досрочно погашать кредиты, мы поговорим в одной из следующих глав.

Кредитные карты и потребительские кредиты — это путь к нищете

В отличие от потребительского, ипотечный кредит можно смело отнести к «хорошим». Ставки по ним относительно невысокие (10—12%), эти кредиты долгосрочные (10—25 лет), а с учетом реальной инфляции (18—20% годовых), рост стоимости квадратных метров в долгосрочной перспективе будет значительно превышать процентную ставку любого банка. Да к тому же ближе к концу срока выплаты ипотечного кредита возвращаемая сумма тела кредита в рублях существенно теряет в своей покупательной способности, то есть вам значительно легче будет ее возвращать. С каждым годом ваши доходы будут расти и вам будет все легче и легче отдавать кредит. Неспроста многие заемщики уже через несколько лет жалеют, что не взяли ипотечный кредит на приобретение большей по площади квартиры (когда брали ипотеку, они боялись, что не смогут обслуживать кредит).

Банк, выдавая вам длительный ипотечный кредит на покупку квартиры, приобретает себе долгосрочного раба

Итак, существуют «плохие» и «хорошие» кредиты. «Плохие» направлены на приобретение вещей и услуг, которые со временем теряют в цене (бытовая техника, автомобили, одежда, оплата отдыха и др.). В этом случае вы дважды теряете деньги: во-первых, приобретаемая вещь быстро падает в цене, и при возможной ее продаже вы, как правило, много теряете от первоначальной цены; во-вторых, при покупке этой вещи в кредит вам приходится платить высокие проценты банку, то есть переплачивать за нее. Поэтому старайтесь не брать дорогие потребительские кредиты, которые гарантированно делают вас беднее. Лучше научитесь откладывать деньги на покупку товаров длительного пользования.

Потребительский кредит — это способ купить вещь на год раньше, но в два раза дороже

«Хорошие» кредиты направлены на приобретение таких товаров и услуг, которые растут в цене со временем (собственное развитие, ликвидные объекты недвижимости, востребованные земельные участки, создание интеллектуальной стоимости, оплата образования и повышения квалификации членов семьи, расширение прибыльного бизнеса).

Поэтому старайтесь избавляться от кредитных карт и потребительских кредитов, которые делают вас беднее, и не бойтесь брать ипотечные кредиты, кредиты на образование и развитие бизнеса. Именно «хорошие» кредиты сделают вас со временем богаче.

Продолжение следует