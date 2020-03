Юрий Корецких: «Сложно не заметить прогресс в общественном мнении по проблеме потребления мяса»

В России начался Великий пост, и многие православные отказались от мяса. Зоозащитник Юрий Корецких призывает сделать этот отказ постоянным, рассуждая об этической стороне вопроса и здоровом образе жизни. В интервью «Реальному времени» эксперт поведал о влиянии мясной промышленности на окружающую природу, о вреде куриного бульона и лицемерии некоторых защитников животных.

Как мясная промышленность загрязняет планету

— Юрий, сегодня много говорят о загрязнении окружающей среды заводами тяжелой промышленности, но практически никто не говорит о вреде скотоводческих и птицеводческих ферм.

— Действительно, животноводство является одним из основных загрязнителей и уничтожителей нашей планеты, но большинство экологических организаций упорно обходят эту тему стороной.

В прошлом году мы все наблюдали большой ажиотаж вокруг лесных пожаров, вспыхивающих в разных частях земного шара. Однако урон от этих природных бедствий абсолютно не сопоставим с влиянием животноводческой индустрии. За последние 70 лет под нужды скотоводческих и птицеводческих ферм было уничтожено больше 50 процентов тропических лесов. Узнаете ли вы эту информацию от крупных экологических организаций? Вряд ли. Скорее всего вам предложат посадить какое-нибудь дерево или потратить огромные ресурсы на защиту от лесных пожаров.

Или вот другая хайповая тема — глобальное потепление. Животноводство производит почти 20 процентов от общего количества парниковых газов на планете (больше, чем все виды транспорта вместе взятые), но вам скорее предложат пересесть на велосипед или пользоваться общественным транспортом, нежели перестать употреблять продукты животного происхождения. А ведь эффект от последнего на порядки выше.

Фото Дмитрия Резнова

За последние 70 лет под нужды скотоводческих и птицеводческих ферм было уничтожено больше 50% тропических лесов. Узнаете ли вы эту информацию от крупных экологических организаций? Вряд ли. Скорее всего вам предложат посадить какое-нибудь дерево

А еще вас настойчиво будут просить экономить воду, но при этом тактично умолчат о том, что для производства 1 килограмма мяса расходуется 15 000 литров воды. Если вы просто перестанете есть животные продукты, то вы можете не вылезать из душа целыми днями и при этом ваш водный след будет меньше, чем раньше.

Назову еще одну шокирующую цифру. Только в России отходы от птицеферм и животноводства составляют в целом более 400 000 тонн в день или 150 млн в год. Стоит задуматься над этим, представить себе, какие реки фекалий вытекают из ферм и куда они потом впадают.

Производство животных продуктов в принципе неэкономично для планеты. Подсчитано, что все животные, которых выращивают для производства мяса, потребляют больше белков, чем производят. У свиней это соотношение 1/9, у куриц — 1/5. Но слышали ли вы когда-нибудь от экологов рекомендации перестать есть животную пищу? В лучшем случае вам предложат покупать продукты из эко-ферм.

Вполне возможно, что вам все-таки расскажут о том, что животноводческие фермы загрязняют своими отходами окружающую среду (потому что это действительно реальная проблема). Но только вот адекватные выходы из этой ситуации вам вряд ли предложат.

«Сложно не заметить прогресс в общественном мнении относительно проблемы потребления мяса»



— В последнее время все чаще звучат заявления о вреде мяса. Мясные продукты ВОЗ отнес к канцерогенным в 2015 г. Недавно Google призвал работников к здоровому вегетарианскому питанию. Как вы можете это прокомментировать?

— В последние годы сложно не заметить существенный прогресс в общественном мнении относительно проблемы потребления мяса. Во многих странах происходят весьма даже революционные перемены.

Например, правительство Испании впервые инвестирует в искусственное мясо. Барселонский веганский бренд Foods for Tomorrow получил более 250 000 евро от поддерживаемой правительством программы NEOTEC на продвижение веганской линии Huera, которая в настоящее время включает курицу, гамбургеры, фрикадельки и пиццу.

Фото rt.rbc.ru

Вполне возможно, что вам все-таки расскажут о том, что животноводческие фермы загрязняют своими отходами окружающую среду (потому что это действительно реальная проблема). Но только вот адекватные выходы из этой ситуации вам вряд ли предложат

Китай заключил соглашение с Израилем, которое позволит последнему вывести на рынок самой густонаселенной страны свои технологии по созданию искусственного мяса. Поднебесная страдает от загрязнения воздуха и в том числе с помощью искусственного мяса хочет улучшить экологическую обстановку в стране.

Котлеты от Beyond Meat, производимые на основе горохового белка и максимально по вкусу и консистенции похожие на животное мясо, хвалил даже Билл Гейтс. Он, к слову, один из первых инвесторов компании. В нее также поверил актер Леонардо Ди Каприо. Накануне майского IPO Beyond Meat оценил себя в $1,2 млрд. За четыре дня торгов калифорнийская компания подорожала до $4 млрд, а цена бумаг взлетела более чем на 600 процентов. На сегодняшний день продукция Beyond Meat широко представлена и в России.

— Расскажите, пожалуйста, какие ассоциации, мировые организации, транснациональные корпорации говорят, что вегетарианство не несет вреда здоровью человека?

— Уже достаточно много таких организаций. Это Американская диетологическая ассоциация, Национальная служба здравоохранения Великобритании, Британский фонд питания, Ассоциация диетологов Австралии, Министерство здравоохранения Израиля и другие.

— Ученые из Оксфордского университета сообщили о вреде куриного мяса. По их мнению, продукт способен вызывать рак, неходжкинскую лимфому, а также развивает злокачественную меланому. У нас любят говорить о пользе мяса курицы для спортсменов, можно еще вспомнить про лечебный «куриный бульон» для больных. Что вы скажете по поводу этого?

— В мировом ученом сообществе регулярно появляются новые исследования о вреде или безопасности употребления различных животных продуктов в пищу. Часто бывает, что результаты одних исследований в корне противоречат другим. Поэтому, чтобы иметь возможность сформировать окончательное мнение о каком-либо продукте, нужно глубоко погружаться в области знаний по физиологии, микробиологии человека, диетологии и других смежных дисциплин. Как мне кажется, в результате эволюции человек приспособился к более менее безболезненному перевариванию любого органического вещества, которое попадет ему в рот. Поэтому сохранить здоровье можно при любом типе питания, если хоть как-то стараться его сбалансировать и не допускать злоупотреблений. Хотя, безусловно, развитие науки открывает нам глаза на многие виды животных продуктов, считавшихся ранее полезными.

Фото Mariuszjbie / wikipedia.org

Для меня идея варения куска трупа с целью дальнейшего его употребления в пищу в принципе выглядит малоадекватной. Как только люди начнут задумываться о том, что они едят, их ждет множество не самых приятных открытий

«Современные виды сельскохозяйственных животных представляют собой настоящих мутантов»



— Расскажите, пожалуйста, как выращивают цыплят на птицефермах и за какое время они вырастают до размеров на убой. И какое время необходимо цыпленку в обычных условиях, чтобы вырасти до взрослой особи.

— Современные виды сельскохозяйственных животных представляют собой настоящих мутантов, выведенных генной инженерией для получения максимальной прибыли за счет нещадной эксплуатации их тел. Чтобы предприятиям быть экономически успешными и удерживаться на рынке, им необходимо постоянно снижать свои расходы за счет экономии на животных.

В нормальных условиях обитания продолжительность жизни кур и петухов в естественных условиях достигает 10 лет. Бройлеров же убивают на 42—50-й день жизни, как только они набирают максимальный экономически оправданный вес. Средняя продолжительность жизни кур несушек на птицефермах не превышает четырех лет, так как в дальнейшем у них снижается яйценоскость и их дальнейшее существование становится экономически невыгодным. На яичных фабриках всех цыплят мужского пола пропускают живыми через мясорубку или закидывают в газовые камеры.

— Вегетарианцы считают самым вредным именно мясной бульон. Это так? Получается супчики из мяса стоит бросать есть первыми, если хочешь быть здоровым?

— Я не знаю как насчет здоровья, но есть выварку из трупа животного для меня мерзко даже на физиологическом уровне. Гнилостные процессы в теле любого мертвого существа начинаются практически сразу. При этом до начала приготовления туша животного может пролежать не один день и даже месяц. Поэтому для меня идея варения куска трупа с целью дальнейшего его употребления в пищу в принципе выглядит малоадекватной. Как только люди начнут задумываться о том, что они едят, их ждет множество не самых приятных открытий.

— Почему мы привыкли защищать только кошек, собак, максимум до зоопарков дошли. Кажется зоозащитникам не хватает широты взгляда или желания обратить внимание на миллионы убийств домашних животных на бойнях, которые происходят каждый год.

— Все современные люди рождаются и живут под огромным влиянием социальных догм и шаблонов поведения, навязываемых с самого детства. В результате такого формирования личности, многие люди просто не воспринимают сельскохозяйственных животных на эмоциональном уровне. Их жертвы настолько огромны и возведены многочисленными официальными индустриями убийств до такого предельного уровня, что они воспринимаются как сухие гастрономические термины, а не самостоятельные живые существа. Под таким влиянием находятся 99 процентов людей, в том числе и зоозащитники. Другое дело, что взращивая в себе любовь и уважение к наиболее доступным для понимания видам, люди неминуемо расширяют степень своего внимания и на остальных животных. Количество вегетарианцев в зоозащитной среде на порядки выше, чем в обычной части общества. Как только люди начинают защищать права одних животных, они вынуждены каждый день задавать себе неудобные вопросы о том, кто лежит у них на тарелке. Простой внутренний вопрос: «Почему одних я люблю, а других ем?» — становится настолько неудобным, что рано или поздно неминуемо приводит любого зоозащитника к веганству. Все лишь зависит от того, насколько долго каждый может мириться со своим лицемерием.

Фото invest.tatarstan.ru

Тот ад, который люди сотворили на скотобойнях, не воспроизвел еще ни один вид живого существа на Земле. Если мы хотим стать хоть немного достойными жителями этой планеты, мы как минимум должны перестать убивать миллиарды наших соседей

«Чтобы начались позитивные изменения в обществе, необходимо для начала рассеять его невежество»



— Хотелось бы обратить внимание и на условия, в которых содержат животных на скотобойне. Можете рассказать о содержании коров? Должны ли люди так по-свински относиться к животным?

— Вы и сами наверно не заметили, как в своем вопросе предельно оскорбили одних из самых умных животных в мире. Свиньи никогда не проявляли и сотой доли той жестокости, которую позволяет себе человек. Тот ад, который люди сотворили на скотобойнях, не воспроизвел еще ни один вид живого существа на Земле. Если мы хотим стать хоть немного достойными жителями этой планеты, мы как минимум должны перестать убивать миллиарды наших соседей. Любая скотобойня — это само по себе настолько омерзительное заведение, что никакие условия содержания животных не смогут ее хоть как-то облагородить. Этой индустрии нужно положить полный и бескомпромиссный конец, как это было сделано человечеством с рабством.

— Какие фильмы стоит посмотреть тем, кто хочет увидеть правду о скотоводстве?

— Достаточно одного фильма «Доминион».

— Я слышал, что многие бросают есть мясо даже после просмотра одного документального фильма «Земляне». Получается, что людям просто не хватает фактов и правды, чтобы сделать верный выбор? Почему наше государство не включается в эту благую просветительскую миссию?

— Власть всегда является лишь отражением своего народа. Чтобы начались позитивные изменения в обществе, необходимо для начала рассеять его невежество. Развитие науки, широкий доступ к информации и нравственное развитие социума неминуемо приведут к краху животноводства, как абсолютно жестокой, вредной и аморальной индустрии. И случиться это может уже в текущем столетии.