Фотомарафон «100-летие ТАССР»: студенты КИСИ на строительстве лаборатории гидравлики, 1959 год

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Фото: из фондов Музея истории КГАСУ

С названием «Казанский инженерно-строительный институт», КИСИ, этот вуз просуществовал четыре десятилетия — с 1957 года. С конца 1950-х вуз очень бурно развивался: появлялись новые кафедры, росло количество преподавателей и студентов, укреплялась учебно-лабораторная база.

В начале 1957 года открыли вечернее отделение, а в 1958-м создали и заочный факультет. В 1960-м их объединили в заочно-вечерний факультет.

В декабре 1958 года в институте появился строительно-технологический факультет (позже, в 1961 году, от него «отпочковались» автодорожный и санитарно-технический факультеты). В 1963 году в вузе начали готовить специалистов по теплогазоснабжению и вентиляции. К 1963 году на дневном обучении в вузе учились 725 человек.

Но были в институте и непрофильные кафедры и факультеты: поскольку студентов нужно было профессионально учить и неинженерным специальностям, то самостоятельность обрела, например, кафедра физвоспитания.

Но не все было очень радужно: средств на капитальное строительство не было, а расширять площади нужно, поэтому в КИСИ использовали два дополнительных источника — деньги от хоздоговорных работ и труд студентов. Студенты своими руками строили лаборатории и учебные мастерские в 1961—1962 годах.

Начало строительства лаборатории технологии сборных железобетонных изделий. 1961 год

Для занятий и научной работы вуз исхитрялся находить средства и покупать уникальное оборудование. В начале 1960-х в КИСИ уже были два электронных микроскопа (для кафедр физики и химии), теневой прибор для лаборатории гидравлики и санитарной техники, импортные приборы для различных кафедр.

В институте даже появилась своя аспирантура — при трех кафедрах (строительных конструкций, гидравлики и химии) в 1963 году. Интенсивнее всего готовили аспирантов по специальности «Применение пластмасс в строительстве». В те годы весь мир активно увеличивал возможности применения в строительстве самой разнообразной синтетики, поэтому ученых и технологов нужно было очень много. А к июню 1967-го оформилась и новая специальность — «Производство изделий и конструкций из пластмасс».

В 1964 году вновь разделились заочный и вечерний факультеты, а в 1965-м организовали общетехнический факультет в Бугульме (заочно и на вечерней форме здесь учились по строительному и механическому направлениям).

Общетехнический факультет в Бугульме, 1965 год

Людмила Губаева