Рослесхоз предупреждает о затяжном сезоне лесных пожаров до октября

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Рослесхоз ожидает, что пожароопасный сезон в этом году может продлиться до октября. Глава ведомства Иван Советников сообщил РИА «Новости», подчеркнув, что они готовы к худшему сценарию.

— Мы всегда надеемся на лучшее, а готовимся к худшему. Соответственно, мы готовимся к тому, что сезон продлится до октября, — заявил Советников. Он добавил, что у Рослесхоза есть необходимые силы и средства для борьбы с пожарами.

Пожары в Центральной России начались на месяц раньше обычного — с середины марта. Пик весеннего сезона традиционно приходится на майские праздники.

Реальное время / realnoevremya.ru

— Прогнозы не очень оптимистичные на этот год. Действительно, снега мало, нехватка влаги в почве наблюдается не только в европейской части России, но и в Сибири и Дальнем Востоке, — пояснил глава Рослесхоза.

С начала марта все силы и средства в Центральном федеральном округе приведены в полную готовность, действуют противопожарные режимы, и ведомство уже начало мониторить ситуацию с лесными пожарами в регионах.

Напомним, что в Забайкальском крае из-за лесных пожаров ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального значения. Это решение принято для привлечения дополнительных сил и средств для борьбы с огнем.

Анастасия Фартыгина