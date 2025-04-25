В Сочи задержали румына за сбор данных о российских ПВО для Украины

Фото: Максим Платонов

В Сочи задержали гражданина Румынии, который собирал информацию о расположении объектов противовоздушной обороны (ПВО) для украинских спецслужб. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По данным ФСБ, задержанный, родившийся в 2002 году, занимался разведывательной деятельностью по заданию украинских властей.

Летом 2024 года он собрал и передал сведения о местах дислокации ПВО в Сочи.

