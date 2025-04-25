В Татарстане стоимость подарочного комплекта для новорожденных установили в размере более 14 тыс. рублей
С 1 января 2025 года стоимость одного подарочного комплекта детских принадлежностей, предоставляемого семьям с новорожденными детьми в рамках акции «Подарок новорожденному» в Татарстане, установлена в размере 14 094 рублей, согласно распоряжению Кабмина республики.
Действие распоряжения распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.
- Контроль за исполнением распоряжения возложен на Управление социального развития Аппарата Кабмина.
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