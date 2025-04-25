Авиапассажиры получат обязательные компенсации за овербукинг

Фото: Мария Зверева

Минтранс России готовит законопроект, который сделает выплаты пассажирам обязательными в случае овербукинга. Пассажиры, которых пересаживают на другие рейсы, смогут рассчитывать на фиксированные компенсации от 25% до 100% от стоимости билета. Об этом сообщили «Известия».

На закрытом заседании Общественного совета при министерстве 22 апреля обсуждались детали законопроекта. Исключения будут сделаны для определенных категорий пассажиров, таких как родители с детьми, инвалиды и военнослужащие, направляющиеся к месту службы.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Зампредседателя Общественного совета Илья Зотов заявил, что командировочные могут не попасть в защищенные категории, что может быть критично для них. При пересадке на другие рейсы авиакомпании должны будут спрашивать согласие пассажиров, а также выплачивать им компенсации.

Напомним, что Камская транспортная прокуратура провела проверку по обращению гражданина и выявила нарушение авиакомпанией правил перевозки пассажиров воздушным транспортом на рейсе Нижнекамск — Москва в феврале 2025 года. Установлено, что авиакомпания продала билеты на рейс в количестве, превышающем число пассажирских мест в самолете (овербукинг).



Анастасия Фартыгина