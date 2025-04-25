В Госдуме предложили создать реестр педофилов для защиты детей

Фото: Динар Фатыхов

Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил создать федеральный реестр педофилов, чтобы повысить безопасность детей. В своем обращении к главе Следкома Александру Бастрыкину он уточнил, что реестр поможет в профилактике и выявлении преступлений против несовершеннолетних. Об этом сообщили в РИА «Новости».

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Соавтором инициативы стала Яна Лантратова, глава думского комитета по развитию гражданского общества. В реестре планируется размещать информацию о преступниках, включая Ф.И.О., год рождения, адрес и место работы. Это позволит правоохранительным органам лучше отслеживать передвижения таких лиц и предотвращать рецидивы.

Миронов подчеркнул, что создание реестра соответствует международной практике и поможет контролировать соблюдение запрета на посещение мест, где находятся дети.

— Защита наших детей от сексуального насилия — это важная проблема, и реестр может стать шагом к ее решению, — добавила Лантратова.

Напомним, что Совфед одобрил закон, отменяющий врачебную тайну для педофилов, которым назначили принудительное лечение. С момента вступления документа в силу уголовно-исполнительные инспекции получат право запрашивать сведения из медучреждений.

Анастасия Фартыгина