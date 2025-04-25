В Казани 21 июля ограничат движение транспорта из-за крестного хода

Фото: Роман Хасаев

В Казани 21 июля 2025 года пройдет крестный ход с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери. В связи с этим городские власти вводят ограничения на движение транспорта. Соответствующий документ находится на антикоррупционной экспертизе.

С 7 утра 21 июля будет закрыто движение по нескольким улицам, включая Кремлевскую, Профсоюзную и Баумана. Ограничения будут действовать до завершения крестного хода, который начнется от Благовещенского собора и завершится у Крестовоздвиженской церкви.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Комитет по транспорту обеспечит необходимую организацию дорожного движения, а также разместит информацию о временных ограничениях на официальных сайтах. Кроме того, управление МВД по Казани будет следить за порядком во время мероприятия, а медицинские службы обеспечат здоровье участников.

Напомним, что 4 ноября 2024 года в Казани прошел общегородской крестный ход в праздник Казанской иконы Божией Матери и День народного единства. В нем приняли участие 5 тыс. человек.



Анастасия Фартыгина