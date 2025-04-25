Осужденный по делу «Норд-Оста» Алихан Межиев вышел на свободу после 22 лет в колонии

Фото: Максим Платонов

Алихан Межиев, осужденный за участие в захвате заложников в Театральном центре на Дубровке, вышел на свободу после 22 лет лишения свободы. Он полностью отбывал наказание, назначенное ему в 2004 году, сообщили в правоохранительных органах.

Межиева признали виновным в подрыве автомобиля в Москве и пособничестве террористам. Взрыв произошел в октябре 2002 года у ресторана «Макдоналдс» на улице Покрышкина, в результате которого один человек погиб и восемь получили ранения.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Спустя несколько дней группа вооруженных боевиков захватила зрителей мюзикла «Норд-Ост» и удерживала их в заложниках.

По данным спецслужб, во время освобождения заложников погибли 130 человек. Межиев частично признал свою вину и начал отбывать наказание с ноября 2002 года.

