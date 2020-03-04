«Гамова и Леон уже уехали, а в Мамадыше так и не были. Нужно нынешних звезд тиражировать в народ»

В Казани отчитались о достижениях и проблемах республиканского волейбола

Накануне в актовом зале республиканского Минспорта подводили итоги ушедшего года в волейболе. Долгое время этот вид спорта на профессиональном уровне был, пожалуй, самый медалеемким среди всех игровых в республике. Однако за последний год очень многое изменилось — например, закончилась гегемония казанского «Зенита» в мужской Суперлиге. Но в тени профессиональных клубов, как это обычно бывает, остается много других вопросов. О том, как на отчетной конференции федерации волейбола РТ призывали искать новые резервы и развиваться, — в репортаже «Реального времени».

Профессионалам в 2019-м похвастать особо не чем

Прошлогодняя подобная встреча проходила в Поволжской академии спорта и, как показалось, была чуть более неформальной. Председатель Госсовета и президент федерации волейбола РТ Фарид Мухаметшин тогда много шутил и еще мог ссылаться на множество завоеванных медалей вида спорта на профессиональном уровне. В этом году ситуация поменялась — весной «Зенит-Казань» впервые за долгие годы проиграл в финалах и чемпионата России, и Лиги чемпионов. А в текущем сезоне на международном уровне казанская команда и вовсе провалилась по всем фронтам. Бронзовые медали клубного чемпионата мира в Бразилии — слабое утешение, и о них на нынешней конференции даже не вспоминали. «Динамо-Казань» даже раньше «Зенита» затеяло перестройку, однако в этом году выглядит очень хорошо и имеет неплохие шансы вернуться на пьедестал женской Суперлиги.

Перед стартом мероприятия в Минспорта показали клип о достижениях республиканского волейбола за минувший год. И мужская, и женская профессиональные команды Казани появились лишь в самом конце — на фотографиях игроки праздновали синхронно завоеванные в декабре Кубки России. На предыдущих конференциях об этом трофее практически не упоминали, однако выходит так, что это действительно единственные награды обоих клубов за календарный год.

— Хороший клип, классные фотографии увидели, — прокомментировал видео, сделанное под песню британской группы Coldplay, Мухаметшин. — Только музыку в следующий раз поменяйте. На понятном языке пусть поют — на русском, на татарском…

«Динамо-Казань» даже раньше «Зенита» затеяло перестройку, однако в этом году выглядит очень хорошо и имеет неплохие шансы вернуться на пьедестал женской Суперлиги. Фото Рината Назметдинова

Бабакин и Шляпников призваны на помощь республиканским тренерам

Из 160 делегатов на конференцию прибыли 158. Первым слово взял министр спорта РТ Владимир Леонов, который поднял больную тему Олимпиады в Токио:

— Согласно статистике, лишь футбол немного превосходит волейбол по массовости в нашей республике. Больше 38 тысяч человек занимаются волейболом, и это впечатляющие цифры. Школьная лига, студенческие проекты, отдельная благодарность Школе Екатерины Гамовой — это все удачные примеры, говорить о которых можно много. Надеюсь, мы увидим представителей «Зенита» и «Динамо-Казань» на Олимпиаде в Токио. Пока что до конца непонятно, в каком статусе поедут туда наши сборники. Да и сами Игры, надеемся, состоятся без всяких переносов и эксцессов.

Затем перешли непосредственно к докладам участников. В этом году выделили четыре основных блока: итоги работы федерации волейбола РТ за 2019 год и задачи на 2020-й, проект «Школьная волейбольная лига в РТ» и выступления о развитии студенческого волейбола в республике и в Мамадышском муниципальном районе.

Отметим, что в Татарстане 35 спортивных школ по волейболу, а также две специализированных школы олимпийского резерва — в Казани и Набережных Челнах. В них работает 161 тренер: 100 штатных и 61 — по совместительству. В этом году на трудностях с тренерскими кадрами сделали особый акцент — практически все выступающие со своими докладами так или иначе поднимали вопрос нехватки сильных тренеров в республике.

Мансур Каримов, как и в прошлом году, отметил, что на всероссийских соревнованиях детские волейбольные команды Татарстана не могут похвастать хорошими результатами. Связывает он это в первую очередь с тем, что не хватает хороших тренеров. Фото tatarstan.ru

Исполнительный директор республиканской волейбольной федерации Мансур Каримов, как и в прошлом году, отметил, что на всероссийских соревнованиях детские волейбольные команды Татарстана не могут похвастать хорошими результатами. Связывает он это в первую очередь с тем, что не хватает хороших тренеров.

— Мы призвали на помощь известного специалиста Владимира Бабакина. Он проводил специальные курсы. А в мае будут специальные экзамены для наших тренеров, по итогам которых будут приниматься решения о допуске к лицензированию, — рассказал Каримов.

Кстати, куратор на майских экзаменах будет авторитетный и строгий — это бывший главный тренер сборной России Сергей Шляпников.

«Пусть самолюбие у не вступивших в Школьную лигу будет задето»

Каримов напрямую обратился к Владимиру Леонову и попросил поднять зарплаты для успешных тренеров и самых талантливых воспитанников в республике.

— Также существует проблема недостатка командировочных средств на различные турниры, нужны командам и сборы, — продолжил Мансур Закиевич. — Нужен единый центр летней подготовки для всех юных талантов. Там же проводились бы и тренерские семинары.

Не стоит забывать и про студенческий волейбол. У нас в республике 45 вузов и около 150 тысяч студентов. Работа с ними для нас является одной из самых приоритетных задач. Вот недавно открыли после ремонта зал КНИТУ-КАИ на улице Гоголя. Надеемся, отремонтируют их зал и на улице Карла Маркса.

Сельский волейбол нас также радует — соревнования проводятся регулярно. У женщин первое место занял Мамадыш, у мужчин — Актаныш. Но проблема на селе все та же — нехватка тренеров.

Пляжный волейбол развивается стремительными темпами. Альметьевск — один из флагманов республики по этому виду спорта. Уже готов проект нового центра по пляжному волейболу, который должен быть построен в Казани. Новое направление — волейбол на снегу, который скоро может получить статус олимпийского вида спорта. Мы вот на днях провели всероссийский турнир по этому относительно новому виду спорта прямо у стен Казанского Кремля.

Как отметил Каримов, пляжный волейбол развивается стремительными темпами. Уже готов проект нового центра по пляжному волейболу, который должен быть построен в Казани. Фото Максима Платонова

— Мансур Закиевич, тебе там много написали. Давай регламент соблюдать, — перебил Каримова Мухаметшин под общий смех зала.

— Сейчас ускорюсь. Главное, наряду с появлением новых спортивных сооружений не забывать про старые, которые требуют улучшений и поддержания приемлемых условий. Просим посодействовать в ремонте зала в Набережных Челнах. На том закончу.



Следующим выступал директор казанского «Зенита», куратор Школьной волейбольной лиги и вице-президент федерации волейбола РТ Олег Брызгалов:

— У нас уже 642 школы республики участвуют, это же больше 15 тысяч участников. 51 школа из разных районов Татарстана получила порядка 200 комплектов волейбольных мячей.

Мотор школьного волейбола — это учитель физкультуры. У него должна быть мотивация увлечь детей и научить именно нашему виду спорта. Для этого нужно поощрять их активность. Предлагаем добавить выплату в 3 500 рублей для тех, кто дополнительно занимается с детьми волейболом.

В зале начали перешептываться о том, что инициатива похвальная, но сумма откровенно маленькая.

В целом Брызгалов говорил не много и по делу и закончил речь приглашением всех на финальный этап Школьной лиги, который состоится в апреле в Буинске.

Брызгалов говорил не много и по делу и закончил речь приглашением всех на финальный этап Школьной лиги, который состоится в апреле в Буинске. Фото tatarstan.ru

— Я вот на инфографике увидел, что немало районов не принимают участие в Школьной лиге. Покажите их еще раз, пусть им будет стыдно, — сказал громко Мухаметшин. — Пусть самолюбие у представителей этих районов будет задето.

«Уже появляются группировки, как в 90-е. Нужно молодежь в спорт увести, а не туда»

Далее перешли к обсуждению положения дел в студенческом волейболе. Эдуард Можаев, ответственный за это направление в федерации волейбола РТ, рассказал, что за 2019 год было сыграно порядка тысячи официальных матчей на уровне студенческого волейбола.

— Будет преподаватель в вузе получать надбавку за свою работу — будет развитие волейбола в студенчестве. Не будет получать — развития не будет, — резонно заявил спикер.

Отметил господин Можаев и такую проблему, как нехватка времени в игровых залах, которые заняты учебным расписанием. Поднимался и вопрос взаимосвязи между республиканской волейбольной федерацией и командами вузов. Снова заговорили о низкой квалификации тренеров, многие из которых даже не занимались волейболом.

— Подготовьте предложение, я лично обращусь к каждому ректору, — заверил Мухаметшин. — Они не против инициатив, просто до них не доходит информация. А мы обязаны сделать это ради наших студентов.

Завершал серию выступлений доклад начальника отдела по делам молодежи и спорта Мамадышского района РТ Алексея Смирнова. Выступление получилось самым коротким и позитивным, а закончил его выступающий запоминающейся фразой: «Есть тысяча спортивных упражнений, способных заменить лекарства. Но нет ни одного лекарства, способного заменить тысячу спортивных упражнений. Занимайтесь спортом и волейболом в частности».

Фарид Мухаметшин завершил ежегодную сессию эмоциональным монологом. Фото tatarstan.ru

Фарид Мухаметшин завершил ежегодную сессию эмоциональным монологом:

— Я бываю в разных регионах нашей страны и прекрасно вижу, где и как развивается волейбол. Мы в Татарстане сумели поднять вид спорта на новый уровень, планка задана высоко. Однако есть куда расти. Я вам всегда об этом буду говорить и напоминать. Ищите резервы. Моя задача — разбудить в вас инстинкт, задеть ваше самолюбие, чтобы вам хотелось делать лучше. Вы должны работать. А мне вот главы почти всех районов обещали и клялись, что помогут волейболу на всех уровнях. Вот в Лаишево новый глава района. Он пойдет навстречу — ему надо только все рассказать, показать.

У нас такой важный год сейчас наступил — 100-летие ТАССР, 75 лет великой Победе. Столько соревнований можно провести. Поэтому все зависит от вас. Организовывайте, а мы вам поможем, чем сможем. Через волейбол нам нужно отдать должное. Концепция развития вида спорта в республике принята до 2022 года, но улучшаться нужно постоянно. Наша глобальная задача — увеличить количество занимающихся волейболом. Это очень доступный вид спорта, в отличие от хоккея. Мы должны отвлекать молодежь от улицы. Уже обсуждается на правительственном уровне тот факт, что, как в 90-е, стали появляться целые группировки. Нам нужно уводить их в спорт, а не туда. Если мы этого не сделаем, то не сделает никто.

Отдельно скажу по тренерам: нужны дополнительные курсы подготовки — организуем. Вот в Мамадыше сделали, молодцы. А другие говорят: «Тренера нет». Мы изыщем средства, чтобы вам помочь. У нас резервы есть. Только сами работайте. Я вот 8 лет был председателем федерации хоккея, так там столько проблем было и с аренами, и со льдом, и с экипировкой. А у нас все просто — натянул сетку между двух столбов и играй. Помню, в Альметьевске играли во дворах домов, общежитий почти каждый вечер.

Отдельно отмечу слабое звено, над которым нужно будет поработать в будущем — наших сборников из «Зенита» и «Динамо-Казань» не возят в районы республики, не показывают как удачные примеры. Гамова и Леон уехали, а в Мамадыше так и не были. Это наша задача — нужно тиражировать успешных представителей этого вида спорта в народ.