РПЛ перенесла матч «Рубина» с «Динамо» из-за хоккейного плей-офф «Ак Барса»

Фото: Динар Фатыхов

Российская премьер-лига (РПЛ) объявила о переносе времени начала матча 25-го тура между московским «Динамо» и казанским «Рубином» на более раннее время. Изначально игра была запланирована на 19.30 по московскому времени.

Причиной переноса стала накладка в расписании. В комплексе «ВТБ Арена», где расположен футбольный стадион, в это же время запланирован матч плей-офф Кубка Гагарина между хоккейными командами «Динамо» и «Ак Барс».

Новое время начала футбольного матча «Динамо» — «Рубин» — 14.00 мск.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Чтобы сохранить вечерний временной слот 25-го тура, РПЛ перенесла на 19.30 мск матч между ЦСКА и «Крыльями Советов», который изначально должен был начаться в 14.00 мск.

Напомним, стали известны все пары второго раунда плей-офф КХЛ — Кубка Гагарина. Последним участником стала команда «Салават Юлаев», которая 8 апреля в седьмом матче серии обыграла «Сибирь» со счетом 2:1.

Рената Валеева