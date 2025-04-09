«Зенит-Казань» в финале Суперлиги сыграет с питерским «Зенитом» Алекно

Два последних чемпионата России по волейболу закончились победой казанского «Зенита»

Фото: Динар Фатыхов

Стали известны финалисты плей-офф чемпионата России по волейболу среди мужских команд. «Зенит-Казань» проведет защиту титула в соперничестве с питерским «Зенитом».

Накануне «Зенит» из Санкт-Петербурга в третий раз в серии обыграл «Белогорье» из Белгорода — 3:1. Питерскую команду возглавляет тренер Владимир Алекно, многократный чемпион вместе с казанским «Зенитом». Питерцы впервые за три года сыграют в финальной серии.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Зенит-Казань» является двукратным действующим чемпионом Суперлиги. В двух предыдущих финалах казанцы играли с московским «Динамо». На этот раз «бело-голубые» выбыли на стадии четвертьфинала. Казанский «Зенит» в полуфинале в трех матчах с одинаковым счетом 3:0 победил «Динамо-ЛО».

Первые игры финала пройдут в Казани 17 и 19 апреля, затем команды переедут в Санкт-Петербург. Чемпионом Суперлиги станет коллектив, одержавший три победы в финальной серии.

Питерский «Зенит» еще ни разу не становился победителем чемпионата России.

Зульфат Шафигуллин