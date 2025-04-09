Вице-президент КХЛ сообщил о переговорах с НХЛ по совместному матчу

Фото: Динар Фатыхов

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) заинтересованы в проведении совместного матча с Континентальной хоккейной лигой (КХЛ). Об этом сообщил вице-президент КХЛ Валерий Каменский.

По словам функционера, стороны уже начали переговоры по проведению матча.

— Знаю, что контакт между КХЛ и НХЛ налажен, переговоры ведутся. В нашей лиге есть люди, которые отвечают за данное направление. Конечно, пока рано говорить, что игры состоятся на 100%, но, главное, общение идет. Есть много нюансов, в которых предстоит разобраться, много деталей, о которых надо договариваться. Могу сказать, что со стороны НХЛ заинтересованность есть, — заявил Каменский RT.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В марте состоялся телефонный разговор президентов России и США. Одной из тем общения Владимира Путина с Дональдом Трампом стала организация товарищеского матча российских и американских хоккеистов.



Чуть позже министр спорта России Михаил Дегтярев сообщил, что российская сторона уже приступила к проработке матча между КХЛ и НХЛ.

Зульфат Шафигуллин