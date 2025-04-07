«Ак Барс» и «Автомобилист» проведут решающий матч серии в Кубке Гагарина

Победитель седьмого матча выйдет во второй раунд турнира

«Ак Барс» и «Автомобилист» сыграют в Екатеринбурге решающий седьмой матч серии плей-офф. После шести поединков счет равный — 3:3.

Команды вначале серии обменялись домашними и гостевыми победами, затем по разу победили на собственной площадке. «Ак Барс» выиграл в Екатеринбурге в стартовой игре 4:1, но потом дважды проиграл 3:4 и 0:2. «Автомобилист» обыграл «барсов» в Казани 3:2 во втором овертайме, после чего был два раза разгромлен 2:7 и 1:5.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Победитель седьмого матча серии выйдет во второй раунд Кубка Гагарина. В следующей стадии «Ак Барс» или «Автомобилист» точно сыграют против соперника из Москвы. Исходя из ситуации с другими парами плей-офф, в соперниках могут оказаться московские «Динамо» или «Спартак».

В обоих случаях команда Западной конференции будет иметь преимущество домашней площадки. «Ак Барс» финишировал в регулярном чемпионате на пятом месте Востока, «Автомобилист» — на четвертом.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ранее во второй раунд плей-офф пробились «Локомотив», московское и минское «Динамо», «Спартак», «Трактор» и «Авангард». В Восточной конференции седьмой матч также осталось провести в серии «Салават Юлаев» — «Сибирь», где команды выиграли по три домашних встречи.

Матч в Екатеринбурге в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ» и ТНВ в 17.00 по московскому времени. Проигравший закончит свое выступление в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина.

Зульфат Шафигуллин