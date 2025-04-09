МОК подтвердил включение бокса в программу Олимпиады-2028

Фото: Динар Фатыхов

Международный олимпийский комитет (МОК) на пресс-конференции подтвердил, что бокс будет включен в программу Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе. Об этом заявил спортивный директор организации Кит Макконнелл, пишет РИА «Новости».

Турнир по боксу пройдет под эгидой федерации World Boxing, которая была признана МОК международной организацией, управляющей боксом на мировом уровне. В федерацию входят более 80 национальных федераций.

— Утверждены квоты атлетов и окончательный вариант программы Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе с учетом всех решений, в том числе включения бокса на сессии МОК в Греции, — сказал Макконнелл.

В июле 2024 года Международную ассоциацию бокса, которую возглавлял россиянин Умар Кремлев, исключили из списка признанных международных федераций.

Рената Валеева