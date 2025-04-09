МОК заключил контракт о проведении Олимпийских игр во Французских Альпах

Фото: Людмила Губаева

Международный олимпийский комитет подписал контракт на проведение Олимпийских игр 2030 года во Французских Альпах. Об этом сообщил исполнительный директор МОК Кристоф Дюби.

Место проведения зимней Олимпиады было определено на сессии МОК 24 июля прошлого года. Перед этим глава МОК Томас Бах заявил, что правительство Франции не может предоставить гарантии для проведения Игр 2030 года. Правительство страны обязалось до 1 марта предоставить гарантии проведения соревнований и согласие регионов, где будут проходить состязания. В марте французская сторона дала первые гарантии.

— Сегодня исполком МОК, президент МОК Томас Бах подписали контракт на проведение Олимпийских игр 2030 года во Французских Альпах. Как вы знаете, был ряд условий, выставленный прошлогодней сессией МОК, они были выполнены. Дополнительные гарантии были предоставлены премьер-министром Франции и главами двух регионов, после чего мы смогли подписать контракт, — сказал Дюби на пресс-конференции.

Стоит отметить, что в феврале французские климатологи выразили опасения, что на Олимпиаде в Альпах может не выпасть снег, из-за чего придется проводить соревнования с искусственным покрытием.

Рената Валеева