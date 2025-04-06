Представляющий Татарстан Александр Большунов выиграл тур «Большой Вудъявр»
Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, представляющий Татарстан, стал победителем многодневного лыжного тура «Большой Вудъявр», прошедшего в рамках Финала Кубка России в Кировске.
- Большунов продемонстрировал впечатляющее доминирование, одержав победу во всех шести гонках тура и показав итоговое время 2 часа 1 минута 27,7 секунды.
Второе место занял Савелий Коростелев, отставший от лидера на 1 минуту 56,4 секунды, а третье — Павел Соловьев, уступивший Большунову 3 минуты 9,3 секунды. Финал Кубка России проходил с 29 марта по 6 апреля.
Накануне Александр Большунов стал победителем гонки с раздельным стартом на 15 км свободным стилем в рамках финала Кубка России по лыжным гонкам.
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