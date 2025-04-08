Определились все пары второго раунда Кубка Гагарина: «Ак Барс» сыграет с «Динамо»

Стали известны все пары второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — Кубка Гагарина. Последним участником стала команда «Салават Юлаев», которая 8 апреля в седьмом матче серии обыграла «Сибирь» со счетом 2:1.

Во втором раунде команды из Западной и Восточной конференций будут перемешаны и разделены на группы А и Б. Победители каждой из групп встретятся в полуфинале.

Группа А:

«Локомотив» (Ярославль, 1) — «Авангард» (Омск, 6)

«Салават Юлаев» (Уфа, 2) — «Спартак» (Москва, 3)

Группа Б:

«Трактор» (Челябинск, 1) — «Динамо» (Минск, 4)

«Динамо» (Москва, 2) — «Ак Барс» (Казань, 5)

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Казанский «Ак Барс» во втором раунде встретится с московским «Динамо». Расписание матчей, как сообщает официальный аккаунт клуба в соцсетях, выглядит следующим образом:

12, 14, 20, 24 апреля — «ВТБ Арена», Москва

16, 18, 22* апреля — «Татнефть Арена», Казань

*Матчи состоятся, если потребуется.

Матчи в группе А пройдут 11, 13, 15, 17, 19, 21 и 23 апреля, а в группе Б — 12, 14, 16, 18, 20, 22 и 24 апреля.

Рената Валеева