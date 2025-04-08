Определились все пары второго раунда Кубка Гагарина: «Ак Барс» сыграет с «Динамо»
Стали известны все пары второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — Кубка Гагарина. Последним участником стала команда «Салават Юлаев», которая 8 апреля в седьмом матче серии обыграла «Сибирь» со счетом 2:1.
Во втором раунде команды из Западной и Восточной конференций будут перемешаны и разделены на группы А и Б. Победители каждой из групп встретятся в полуфинале.
Группа А:
- «Локомотив» (Ярославль, 1) — «Авангард» (Омск, 6)
- «Салават Юлаев» (Уфа, 2) — «Спартак» (Москва, 3)
Группа Б:
- «Трактор» (Челябинск, 1) — «Динамо» (Минск, 4)
- «Динамо» (Москва, 2) — «Ак Барс» (Казань, 5)
Казанский «Ак Барс» во втором раунде встретится с московским «Динамо». Расписание матчей, как сообщает официальный аккаунт клуба в соцсетях, выглядит следующим образом:
- 12, 14, 20, 24 апреля — «ВТБ Арена», Москва
- 16, 18, 22* апреля — «Татнефть Арена», Казань
*Матчи состоятся, если потребуется.
Матчи в группе А пройдут 11, 13, 15, 17, 19, 21 и 23 апреля, а в группе Б — 12, 14, 16, 18, 20, 22 и 24 апреля.
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