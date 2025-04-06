Александр Овечкин забил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин установил исторический рекорд, забросив свою 895-ю шайбу в матче против «Нью-Йорк Айлендерс». Этот гол позволил ему обойти легендарного канадца Уэйна Гретцки и стать лучшим снайпером в регулярных чемпионатах НХЛ за всю историю.

Овечкин достиг этого достижения во втором периоде встречи, когда его команда уступала со счетом 1:2. Теперь на его счету 895 голов в 1 487 матчах, в то время как Гретцки забросил 894 шайбы за такое же количество игр.

— Это невероятное чувство, и я горд быть частью этой истории, — сказал Овечкин.

На трибунах присутствовали его жена, дети и мать, двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу Татьяна Овечкина. Игра была прервана для чествования хоккеиста.

Овечкин, которому 39 лет, продолжает свою карьеру в НХЛ с 2005 года и уже завоевал множество титулов, включая Кубок Стэнли в 2018 году и три чемпионата мира с национальной сборной России.

Анастасия Фартыгина