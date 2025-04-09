В «Динамо» нашли «ментальную связь» с Овечкиным перед серией с «Ак Барсом»

Фото: Динар Фатыхов

Гендиректор московского «Динамо» Сергей Сушко заявил, что рекорд Александра Овечкина помог его команде выиграть серию против СКА и выйти на казанский «Ак Барс» в 1/4 финала Кубка Гагарина. Об этом пишет РИА «Новости Спорт».

По словам Сушко, в момент, когда Овечкин забил свою 895-ю шайбу и стал единоличным рекордсменом НХЛ, «Динамо» проводило шестой матч серии со СКА. Вдохновленная достижением легендарного одноклубника, команда одержала победу со счетом 5:2.

— Это нам помогло очень сильно, он забил — и у нас сразу поперло. Ментальная связь Александра Михайловича с «Динамо» сыграла свою роль тоже, — заявил Сушко.

Напомним, стали известны все пары второго раунда плей-офф КХЛ — Кубка Гагарина. Последним участником стала команда «Салават Юлаев», которая 8 апреля в седьмом матче серии обыграла «Сибирь» со счетом 2:1.

Рената Валеева