Воронков забил в НХЛ впервые за месяц: открыл счет в игре с «Оттавой»

В последний раз экс-нападающий «Ак Барса» забивал 2 марта

Фото: Динар Фатыхов

Нападающий «Коламбуса» Дмитрий Воронков прервал безголевую серию из 16 матчей. Россиянин отличился в матче с «Оттавой», а его команда победила со счетом 5:2.

Воронков забросил шайбу на седьмой минуте встречи. До этой игры экс-нападающий «Ак Барса» не забивал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) с 2 марта (в ворота «Детройта» (5:3)).

В текущем сезоне Воронков забил 21 гол и отдал 23 голевые передачи в 68 матчах турнира. Это лучший результат нападающего в карьере.

Воронков выступал за «Ак Барс» с 2018 по 2023 год. Нападающий покинул казанский клуб после сезона-2022/23. В России Воронков не набирал больше 40 очков за один сезон.

Зульфат Шафигуллин