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«Реал» крупно проиграл «Арсеналу», «Интер» обыграл «Баварию»: итоги дня в Лиге чемпионов

07:45, 09.04.2025

Действующий чемпион турнира «Реал Мадрид» стартовал с разгромного поражения в Лондоне

«Реал» крупно проиграл «Арсеналу», «Интер» обыграл «Баварию»: итоги дня в Лиге чемпионов
Фото: Janosch Diggelmann на Unsplash

В Лиге чемпионов по футболу прошли первые два четвертьфинальных матча. Игры прошли в Лондоне и Мюнхене.

Действующий чемпион турнира мадридский «Реал» крупно проиграл в гостях лондонскому «Арсеналу» со счетом 0:3. Два гола со штрафных ударов забил Деклан Райс, еще один мяч в активе Микеля Мерино. В самой концовке встречи полузащитник «Реала» Эдуардо Камавинга получил красную карточку.

В параллельной игре «Бавария» дома проиграла миланскому «Интеру» со счетом 1:2. Гости забили первыми, на 38-й минуте отличился Лаутаро Мартинес. На 85-й мюнхенцы отыгрались усилиями Томаса Мюллера, но сразу же пропустили второй гол от Давиде Фраттези.

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Ответные матчи пройдут 16 апреля в Мадриде и Милане. Победители по сумме двух встреч выйдут в полуфинал турнира.

В среду в Лиге чемпионов состоятся два других четвертьфинальных матча. В одном из них «Барселона» примет дома дортмундскую «Боруссию», в другой — ПСЖ сыграет в Париже с «Астон Виллой».

Зульфат Шафигуллин

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