«Ак Барс» вышел во второй раунд плей-офф Кубка Гагарина

Победили «Автомобилист» в седьмом матче серии

«Ак Барс» победил «Автомобилист» со счетом 2:1 в седьмом матче серии плей-офф. Команда Анвара Гатиятулина прошла во второй раунд Кубка Гагарина, где сыграет с одним из московских клубов («Динамо» или «Спартаком»). В составе «Ак Барса» шайбы забросили Илья Сафонов и Кирилл Семенов. У «Автомобилиста» отличился Александр Шаров.

«Ак Барс» не стал менять состав после победы в шестом матче. Вновь вне заявки остались нападающие Егор Коршков и Семен Кошелев. У «Автомобилиста» произошла всего одна перестановка: вместо Журавлева появился Блэкер. А в ворота с первых минут встал Евгений Аликин, хотя голкипер провалил прошлый матч в Казани.

Первыми счет открыли хозяева после двух подряд удалений в составе «Ак Барса». Стефан Да Коста прострелил в центр, где Александр Шаров подправил шайбу в ворота — 1:0. Уральцы реализовали большинство за штраф Ника Петана.

«Ак Барс» отыгрался ближе к концовке периода. За задержку Дмитрия Яшкина у хозяев удалился Ник Эберт, а казанцы воспользовались численным преимуществом. Кирилл Семенов отдал в центр на Алексея Пустозерова, с броском которого справился Аликин, но на добивании был точен Илья Сафонов — 1:1.

Второй период запомнился двумя опасными для здоровья моментами. Защитник «Автомобилиста» Никита Трямкин хитанул в голову Степана Фальковского, который не смог самостоятельно встать со льда после столкновения. Несмотря на такой грубый фол, судьи не стали применять в отношении игрока хозяев большой штраф, удалив того лишь на две минуты.

Реализовать свои моменты «Ак Барс» не сумел, а в концовке большинства Кирилл Воробьев заблокировал шайбу головой. Хоккеист уральцев избежал травмы и продолжил игру.

В третьем периоде команды начали осторожничать, избегая рискованных действий. На одном из отрезков игра проходила без остановок на протяжении шести минут. Затем «Ак Барс» немного «поддушил» соперника, организовав пару опасных бросков по воротам Аликина.

За 20 минут третьего периода «Автомобилист» бросил всего четырежды, в то время как у «барсов» количество перевалило за десятку.

В первом овертайме команды не смогли выявить победителя. В итоге «Ак Барс» и «Автомобилист» установили новый рекорд КХЛ по длительности матча. Ранее ни одна из седьмых игр первого раунда не уходила на второй овертайм.

Во втором овертайме «Ак Барс» забросил решающий гол. В большинстве на добивании сыграл Илья Сафонов, а шайба от игрока «Автомобилиста» заскочила в ворота — 2:1 в пользу казанцев. Чуть позже пресс-служба КХЛ записала гол на Кирилла Семенова.

«Автомобилист» — «Ак Барс» — 1:2 (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы:

1:0 Шаров (Да Коста, Эберт, 08:13, 5х4)

1:1 Сафонов (Пустозеров, Семенов, 15:46, 5х4)

1:2 Семенов (Лямкин, 82:32, 5х4)

«Ак Барс» вышел во второй раунд Кубка Гагарина, обыграв «Автомобилист» со счетом 4:3 в серии. Соперника казанцы узнают завтра после окончания седьмого матча между «Салаватом Юлаевым» и «Сибирью».

Зульфат Шафигуллин