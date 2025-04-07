КХЛ оставила без изменений состав участников на следующий сезон

Тульский АКМ остался вне списка, хотя ранее сообщалось о возможном включении клуба в состав КХЛ

Фото: Динар Фатыхов

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) сохранила прежним состав участников турнира на сезон-2025/2026. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

В следующем сезоне в КХЛ примут участие 23 клуба. Состав участников лиги не меняется второй год подряд. Последнее изменение в списке клубов было перед сезоном-2023/2024, когда в КХЛ добавили тольяттинскую «Ладу». За сезон до этого лига по политическим мотивам лишилась финского «Йокерита» и латвийского «Динамо».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Сообщений об изменении составов Западной и Восточной конференции нет. В нынешнем сезоне на Западе выступали 11 команд, на Востоке — 12.

В следующем сезоне Татарстан в КХЛ вновь будет представлен двумя клубами. В Восточной конференции выступят казанский «Ак Барс» и нижнекамский «Нефтехимик».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что все 23 клуба предоставили финансовые гарантии на следующий игровой год.

— Утвержден состав участников, это также 23 клуба, ничего нового. Все прислали финансовые гарантии. Мы принимали заявки сразу на пять лет, понимаем, что клубы и руководство готовы с нами идти в долгий путь и нам не придется утверждать каждый год состав участников. Если появятся новые клубы, нам придется это сделать, — сказал Морозов.

Ранее сообщали о возможном включении в состав участников КХЛ тульского клуба АКМ. Однако команда из Тульской области осталась вне утвержденного списка.



Действующим чемпионом Кубка Гагарина в КХЛ является магнитогорский «Металлург». Команда-чемпион уже вылетела из розыгрыша нового трофея, уступив в шести матчах серии омскому «Авангарду».

До конца первого раунда плей-офф осталось провести две игры. Седьмые матчи пройдут в сериях «Автомобилист» — «Ак Барс» и «Салават Юлаев» — «Сибирь».

Зульфат Шафигуллин