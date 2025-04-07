«Настоящий праздник для болельщиков в России»: Путин поздравил Овечкина с его рекордом в НХЛ

Президент России Владимир Путин поздравил российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с его историческим рекордом по числу заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.

— Вы обошли легендарных мастеров по количеству шайб, забитых в матчах регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги. В вашей насыщенной спортивной карьере — победы на мировых и национальных турнирах, множество других ярких, уникальных свершений, которые вошли в летопись отечественной школы хоккея. Без сомнения, и нынешнее достижение стало не только вашим личным успехом, но и настоящим праздником для болельщиков в России и за ее пределами, — приводит слова главы государства пресс-служба Кремля.

Напомним, вчера хоккеист установил исторический рекорд, забросив свою 895-ю шайбу в матче против «Нью-Йорк Айлендерс». Этот гол позволил ему обойти легендарного канадца Уэйна Гретцки и стать лучшим снайпером в регулярных чемпионатах НХЛ за всю историю.