В АО «ТАИФ-НК» выявили сильнейших шахматистов

Фото: Альберт Муклоков

В СК «Шинник» состоялся традиционный шахматный турнир на кубок АО «ТАИФ-НК». В соревновании участвовали 16 игроков — истинных любителей стратегических ходов и логических решений.

С самого начала турнира шахматисты сосредоточенно анализировали свои ходы, а болельщики с увлечением следили за игрой. Один из участников — токарь второго производства завода Бензинов Рамиль Ахмедчин. Шахматами начал увлекаться еще в школе. Затем настали армейские годы и тяжелые девяностые, времени для игр не оставалось. К любимому занятию Рамиля вернула внучка, которая предложила сыграть за школу.

— Шахматы — это настоящая гимнастика для ума. Это целая философия, которая учит нас терпению, логическому мышлению и стратегии, — утверждает Рамиль Ахмедчин. Он уверен, что шахматы следует популяризировать и обязательно прививать любовь к ним у подрастающего поколения.

Альберт Муклоков / realnoevremya.ru

Проверить свои силы в шахматном турнире решила и лаборант завода Бензинов Людмила Павлова. Любовь к этому виду спорту ей привил в детстве отец. Страсть к шахматам передалась и ее сыну, который сегодня является одним из сильнейших игроков Нижнекамска.



— В детстве я недолго играла в шахматы. Меня сильно расстраивало, когда я проигрывала. На какое-то время оставила игру. Однако, когда мой сын стал профессионально заниматься шахматами, я вновь села за шахматный стол. С тех пор шахматы стали для меня настоящим увлечением, — поделилась Людмила.



Как подчеркнули организаторы, с каждым годом интерес к шахматному турниру в АО «ТАИФ-НК» только возрастает. В числе участников можно встретить не только любителей, но и бывших чемпионов города и республики, среди которых приборист НПЗ Румиль Гильманов. Из года в год он демонстрирует в шахматном турнире АО «ТАИФ-НК» отличные результаты, занимая первые места.

Альберт Муклоков / realnoevremya.ru

— Шахматы — не просто игра. Это увлекательное занятие, которое объединяет людей, заставляет их мыслить стратегически и развивает умственные способности, — утверждает он, добавляя, что такие турниры также объединяют людей и помогают сплотить коллектив.



А еще шахматы открывают новые горизонты и возможности для общения, уверен ветеран шахмат и судья турнира Габдулла Ахметгалеев.



— Шахматы — это, прежде всего удовольствие, которое люди получают от этой увлекательной игры. Тем, кто занимается шахматами, требуется значительное усердие и трудолюбие. У тех, кто играет хотя бы год или два, наблюдается заметная перестройка мышления на всю жизнь. Однако не всем дано постигнуть эту науку. Только 10–15% людей по-настоящему понимают, как движутся фигуры на шахматной доске, для остальных это остается загадкой, — с улыбкой говорит Габдулла Ахметгалеев.

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После напряженной борьбы главный организатор турнира подвел итоги соревнований. Третье место занял Ленар Гайфуллин оператор цеха №01 КГПТО. На втором месте расположился слесарь по ремонту т/у цеха №01 ЗБ Айнур Муратшин. А вот первую ступень пьедестала почета занял приборист цеха №11 НПЗ Румиль Гильманов. Победителей наградили дипломами и заветными кубками.

Лилия Егорова