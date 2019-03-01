«Ищите в регионах местных Кантюкова, Сафарова, Барышева…»

В Казани отчитались о достижениях и проблемах республиканского волейбола

Накануне в Поволжской академии спорта подводили итоги ушедшего года в волейболе. Этот вид спорта на профессиональном уровне, пожалуй, самый медалеемкий среди всех игровых видов в республике. «Зенит-Казань» в прошлом сезоне выиграл пять из пяти возможных трофеев, это было сделано в красивом стиле, и об этом много говорили. Но в тени успехов профессионалов, как это обычно бывает, остается много вопросов. О том, как на отчетной конференции Федерации волейбола РТ друг друга не только хвалили, но и старались максимально осветить существующие проблемы, — в материале «Реального времени».

«Татарстан занимает сейчас не свои места»



Из 150 делегатов на конференцию прибыло 136. Решения принимались единогласно и быстро — карточки голосования участникам можно было даже не раздавать. Все слушали, что говорил председатель Госсовета, президент Федерации волейбола РТ Фарид Мухаметшин, и никто даже не думал воздержаться от голосования или возражать ему.

— Наш вид спорта дешевый. Даже не сравним с тратами на футбол и хоккей, — уверенно заявил Фарид Хайруллович.

Ему вторил взявший слово исполнительный директор федерации Мансур Каримов, но уже в его докладе была поднята первая важная проблема:

— Мы приняли недавно концепцию развития волейбола в республике до 2022 года. В ее основе — детский волейбол. Давайте будем честны, Татарстан на всероссийских соревнованиях сейчас занимает не свои места. Мы выступаем плохо.

«Нам объективно не хватает тренерских кадров, — продолжал эмоциональный монолог Каримов. — Нужно повышать их квалификацию»



Действительно, на традиционном февральском первенстве России среди юношей 2002—2003 годов рождения в этом году Татарстан стал лишь восьмым из 16 регионов. В Анапе, где проходили соревнования, тройку призеров составили московская, новосибирская и нижегородская команды.

— Мы видим в этом недоработку тренеров. Нам объективно не хватает тренерских кадров, — продолжал эмоциональный монолог Каримов. — Нужно повышать их квалификацию. А то что это? Всего 30 правильных ответов из 100!

На конференции тренерский вопрос поднимался не раз. Так стало понятно, что большинство республиканских тренеров сейчас попросту не готовы к процедуре лицензирования. Поэтому было решено до 2022 года их обучить, переквалифицировать, а потом уже поднимать вопрос о лицензиях.

Школьный и студенческий волейбол перешли на новый уровень

— Стоит признать и нашу вину в этом вопросе, — рассуждал Каримов. — Пока нет регулярного общения со всеми федерациями из районов республики. Еще хотел бы обратить внимание на такую проблему: у нас много где постелено травмоопасное покрытие для волейбола — бетон и линолеум. Нужно модернизировать наши старые спортсооружения в этом плане и не допускать ошибок в новых.

Кстати, доигровщик казанского «Зенита» Алексей Спиридонов в недавнем большом интервью «Реальному времени» рассказывал, что его болячки обострились как раз из-за игры на подобном покрытии. После игры на этапе Кубка России в башкирском Стерлитамаке даже пришлось делать операцию.

— В сентябре на предварительном этапе Кубка России играли в Стерлитамаке в ледовом дворце, в котором постелили терафлекс. Его стелили прямо на лед, а это даже хуже, чем на бетон. Получилось жесткое покрытие — старая травма мениска дала о себе знать. Заболело колено, сделали снимок. Сразу сказали, что лучше прооперироваться. Клуб дал добро, и я поехал на операцию, — рассказывал Спирик. — Стерлитамак — провинциальный город, но они очень старались все организовать хорошо. Не стали проводить кубковый тур в своем маленьком зале, а подготовили ледовый дворец для своих зрителей.

Олег Брызгалов рассказал о создании Школьной волейбольной лиги



Много говорилось на конференции о популяризации волейбола на уровне образовательных учреждений. Эффектной получилась речь генерального директора ВК «Зенит-Казань» Олега Брызгалова. Он рассказал о создании Школьной волейбольной лиги.

— В начале ноября мы утвердили пилотный проект, а уже через неделю объявили о его старте на матче казанского «Зенита» против питерского «Зенита». В Казани 166 школ, 117 из них сыграли в первом этапе. А 30 апреля проведем финал на нашей основной арене Центра волейбола.

Зашла речь и о том, что для обеспечения школ инвентарем требуется чуть больше миллиона рублей.

— Миллион дадим, не переживайте, — говорил генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Казань» Рафкат Кантюков. — Главное, чтобы был результат. И ребятишкам все это было интересно.

В студенческом волейболе помимо массовости (485 участников на 42 команды) отметили высокий призовой фонд, который на региональном уровне не платится в таком объеме нигде, кроме Татарстана. Победители Студенческой лиги и у мужчин, и у женщин получают по 130 000 рублей, а общий призовой фонд составляет больше 3 миллионов рублей. Вопрос инвентаря не поднимался, зато было заявлено о том, что татарстанские команды готовы выходить на международный уровень и ехать на соревнования в Европу. Но необходимо дополнительное финансирование.

Судьи в Татарстане получают в два раза меньше, чем в Удмуртии

Пожалуй, самым интересным получилось выступление председателя коллегии судей Валентины Галлямовой. Она единственная из выступавших говорила меньше утвержденного регламента в 5 минут:

— Нет такой профессии, как волейбольный судья. Люди занимаются этим в свободное от основной работы время. При этом определиться, будешь ты заниматься судейством или нет, ты должен уже в 17 лет. А заканчивают судить топовые арбитры в 55 лет.

Было отмечено, что еще в 2015 году не было ни одного судьи в Высшей лиге из Татарстана. Теперь есть, и не один. Говорилось и о проблемах получения даже не высшей, а первой судейской категории.

«Судьям платят намного меньше, чем в среднем по стране, да еще и с задержками, — пожаловалась Валентина Галлямова. — Часто вообще просят работать на общественных началах. Низкие зарплаты мешают привлечению новых кадров»

— Но основных проблем, которые сейчас стоят на повестке дня в первую очередь, две, — сказала в конце своей речи Галлямова. — Это нехватка судей во всех районах республики и денежный вопрос.

На медиаэкране появились цифры зарплат судей в среднем за матч. По России эта сумма — 700 рублей. В Татарстане — 270. Для наглядности была приведена в пример и соседняя Удмуртия, где значилась цифра 600 рублей.

— Судьям платят намного меньше, чем в среднем по стране, да еще и с задержками, — пожаловалась Валентина Галлямова. — Часто вообще просят работать на общественных началах. Низкие зарплаты мешают привлечению новых кадров.

— Ваша претензия резонная, — резюмировал доклад о судействе Мухаметшин. — Мы ее принимаем и обязательно рассмотрим.

«Плохо работаете, меня на соревнования не зовете»

Отдельно было заявлено о развитии очень молодого вида спорта с олимпийскими перспективами — волейбола на снегу.

— Раз Всероссийская федерация волейбола говорит, что им все занимаются, значит и мы должны вплотную заняться, — заявил Мухаметшин.

Была поднята на конференции и проблема проведения волейбольных соревнований. Говорилось о том, что многие спортивные сооружения в Татарстане не проходят проверку и не получают добро от МВД. Так, выяснилось, что даже к Центру волейбола, где играет «Зенит-Казань», у надзорных органов есть претензии. Попросили приобрести дополнительные металлоискатели (сначала металлоискатели по ошибке назвали «миноискателями»).

Халил Шайхутдинов отметил, что надеется увидеть в составе сборной России на летней Олимпиаде 2020 года игроков из казанских клубов

В самом конце слово взял первый замминистра спорта РТ Халил Шайхутдинов. Он еще раз напомнил всем об успехах казанских «Зенита» и «Динамо», отметив, что надеется увидеть в составе сборной России на летней Олимпиаде 2020 года игроков из казанских клубов.

— Несмотря на то, что волейбол развивается, проблем много, — подытожил Мухаметшин. — Даже концепцию развития вида спорта мы принимали после ряда споров и встреч, оживленных дискуссий.

— Фарид Хайруллович, в Бугульму и Елабугу нужны мячи. И покрытия хорошие для залов…

— Опоздали. Рафкат Абдулхаевич уже уехал. Он больше миллиона вон обещал на инвентарь. У него попросили бы. Но я бы хотел добавить, что мы регионам, конечно, поможем, понимаем их проблемы. Но я хотел бы отметить, чтобы вы тоже были поактивнее. Поищите там у себя местных Кантюкова, Барышева, Сафарова. Они точно есть. И они вам помогут. Люди, любящие волейбол и имеющие финансовую возможность его развивать. Пласт работы там большой, почему никто не занимается?

И еще. Плохо работаете ведь. Меня-то что не зовете на соревнования? Позвали бы на студенческий волейбол — на топ-матч какой-нибудь. А то ведь не зовете. А я бы приехал.