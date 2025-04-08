Голышев заявил о взломе аккаунта после публикации нецензурных высказываний о судьях в матче с «Ак Барсом»

Фото: Олег Исаков

Нападающий екатеринбургского «Автомобилиста» Анатолий Голышев заявил о взломе своего аккаунта в Instagram* после публикации в сторис нецензурных высказываний в адрес судей.

Напомним, что в понедельник «Автомобилист» уступил казанскому «Ак Барсу» (1:2 ОТ) в седьмом матче первого раунда Кубка Гагарина и выбыл из борьбы за трофей, проиграв серию со счетом 3-4. После поражения на странице Голышева появились две записи, содержащие нецензурную лексику и оскорбления в адрес судейства. Эти публикации стали реакцией на спорные моменты в матче с «Ак Барсом» и в параллельной игре «Салават Юлаев» — «Сибирь».

Впоследствии скандальные сторис были удалены, а на странице Голышева появился пост с заявлением о взломе аккаунта.

— Меня взломали, только сейчас получил руль управления к своему аккаунту. В первую очередь хочу выразить слова благодарности нашим болельщикам и тем, кто нас поддерживал в течение сезона. Второе, к публикациям, которые были выставлены у меня в сторис, не имею никакого отношения. Меня взломали! Не пользовался VPN последние 4 месяца, но после того, как стали поступать звонки от журналистов, решил зайти. Повторяю еще раз, что никакого отношения не имею к данным публикациям, — сказал он.

Следует отметить, что ранее «Автомобилист» заявил о предвзятом судействе в матче с «Ак Барсом» и намерен обратиться в спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ.

Рената Валеева