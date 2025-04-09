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Александр Овечкин номинирован на «Билл Мастертон Трофи»

17:46, 09.04.2025

Ни один российский хоккеист ранее не становился обладателем премии

Александр Овечкин номинирован на «Билл Мастертон Трофи»
Фото: взято с сайта wikimedia.org/Michael Miller

Вашингтонское отделение Ассоциации профессиональных хоккейных журналистов (PHWA) выдвинуло капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина на премию «Билл Мастертон Трофи». Об этом сообщила журналистка The Hockey News Сэмми Сильбер в соцсети X.

Премия «Билл Мастертон Трофи» ежегодно вручается игроку НХЛ, который продемонстрировал высокое спортивное мастерство и верность хоккею. Каждая команда лиги выдвигает одного номинанта на эту престижную награду.

Примечательно, что ни один российский хоккеист ранее не становился обладателем «Билл Мастертон Трофи».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, 6 апреля в гостевом матче против «Нью-Йорк Айлендерс» Овечкин забросил шайбу, ставшую для него 895-й в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ. Этот гол сделал игрока единоличным рекордсменом лиги по количеству заброшенных шайб, позволив обойти легендарного канадца Уэйна Гретцки (894 шайбы).

Рената Валеева

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