Александр Овечкин номинирован на «Билл Мастертон Трофи»

Ни один российский хоккеист ранее не становился обладателем премии

Вашингтонское отделение Ассоциации профессиональных хоккейных журналистов (PHWA) выдвинуло капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина на премию «Билл Мастертон Трофи». Об этом сообщила журналистка The Hockey News Сэмми Сильбер в соцсети X.

Премия «Билл Мастертон Трофи» ежегодно вручается игроку НХЛ, который продемонстрировал высокое спортивное мастерство и верность хоккею. Каждая команда лиги выдвигает одного номинанта на эту престижную награду.

Примечательно, что ни один российский хоккеист ранее не становился обладателем «Билл Мастертон Трофи».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, 6 апреля в гостевом матче против «Нью-Йорк Айлендерс» Овечкин забросил шайбу, ставшую для него 895-й в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ. Этот гол сделал игрока единоличным рекордсменом лиги по количеству заброшенных шайб, позволив обойти легендарного канадца Уэйна Гретцки (894 шайбы).



Рената Валеева