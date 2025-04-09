Форвард УНИКСа Рейнольдс: «С гордостью представляю Россию и УНИКС»

Фото: Мария Зверева

Центровой казанского УНИКСа Джален Рейнольдс прокомментировал свое достижение — звание самого результативного иностранного баскетболиста в истории Единой лиги ВТБ. Его слова передает пресс-служба.

— Стать иностранцем, набравшим наибольшее количество очков в истории Единой лиги ВТБ, — грандиозное достижение. Считаю, это говорит о моей многолетней самоотдаче, решительности и сосредоточенности. Это не просто цифры, это — про преодоление барьеров, — заявил Рейнольдс.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Я с гордостью представляю Россию и клуб УНИКС. Надеюсь, это вдохновит подрастающее поколение, мечтающее о великих свершениях на международной арене, — сказал он.

Напомним, что накануне УНИКС уверенно обыграл «Астану» в выездном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счетом 105:65, а Рейнольдс набрал необходимые очки, чтобы возглавить рейтинг лучших иностранных бомбардиров турнира.

Рената Валеева