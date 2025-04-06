Новости спорта

17:02 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

FIE допустила 23 российских фехтовальщика-юниора к соревнованиям

15:50, 06.04.2025
FIE допустила 23 российских фехтовальщика-юниора к соревнованиям
Фото: Динар Фатыхов

Международная федерация фехтования (FIE) предоставила нейтральный статус 23 российским юниорам и кадетам, что позволяет им участвовать в международных соревнованиях. Это решение было принято на заседании исполкома FIE и подтверждено пресс-службой организации, сообщили на «МатчТВ».

  • Среди получивших нейтральный статус 21 кадет и два юниора, а также трое тренеров из России.

В марте 2023 года FIE уже приняла решение о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям в нейтральном статусе, при условии соблюдения рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Юниорский чемпионат мира по фехтованию пройдет с 8 по 14 апреля в китайском Уси, и российские спортсмены будут также иметь возможность продемонстрировать свои навыки.

Анастасия Фартыгина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Спорт

Новости партнеров

Читайте также