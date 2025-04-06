FIE допустила 23 российских фехтовальщика-юниора к соревнованиям

Фото: Динар Фатыхов

Международная федерация фехтования (FIE) предоставила нейтральный статус 23 российским юниорам и кадетам, что позволяет им участвовать в международных соревнованиях. Это решение было принято на заседании исполкома FIE и подтверждено пресс-службой организации, сообщили на «МатчТВ».

Среди получивших нейтральный статус 21 кадет и два юниора, а также трое тренеров из России.

В марте 2023 года FIE уже приняла решение о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям в нейтральном статусе, при условии соблюдения рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Юниорский чемпионат мира по фехтованию пройдет с 8 по 14 апреля в китайском Уси, и российские спортсмены будут также иметь возможность продемонстрировать свои навыки.

Анастасия Фартыгина