Семенов стал лучшим бомбардиром «Ак Барса» в первом раунде Кубка Гагарина

Нападающий Кирилл Семенов стал лучшим бомбардиром «Ак Барса» по итогам первого раунда Кубка Гагарина. Хоккеист набрал восемь очков в семи играх серии плей-офф с «Автомобилистом».

В первом раунде Кубка Гагарина в активе Семенова две заброшенные шайбы и шесть голевых передач. Его гол принес победу «Ак Барсу» во втором овертайме седьмой игры в Екатеринбурге.

Семенов идет в топ-5 бомбардиров первого раунда Кубка Гагарина и в топ-3 в списке ассистентом во всей лиге.

Лучшим снайпером «барсов» в серии с «Автомобилистом» стал Александр Барабанов с четырьмя заброшенными шайбами. Из защитников самым результативным игроком «Ак Барса» является Митчелл Миллер с 5 (1+4) набранными очками. Оба входят в топ-5 лиги в своих статистических номинациях.

«Ак Барс» победил «Автомобилист» в семи матчах серии и вышел во второй раунд Кубка Гагарина. Соперник казанцев по следующей стадии турнира определится во вторник. Казанцы могут сыграть либо с московским «Динамо», либо со столичным «Спартаком».

Зульфат Шафигуллин