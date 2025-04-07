Татарстан — в числе лидеров России по вовлеченности населения в комплекс ГТО

Фото: Динар Фатыхов

Татарстан стал одним из ведущих регионов России по вовлеченности населения в комплекс ГТО. Замминистра спорта республики Ильдар Садриев сообщил об этом на заседании Комитета Госсовета по соцполитике.

С 2014 по 2024 год в испытаниях ГТО участвовали более 671 тыс. человек, из которых свыше 480 тыс. успешно выполнили нормативы и получили знаки отличия.

— В Татарстане за десять лет к комплексу ГТО присоединилось более 1 млн жителей, — подчеркнул Садриев.

Он добавил, что в России в целом к движению ГТО присоединилось более 23 миллионов человек, из которых треть — молодежь в возрасте от 18 до 24 лет.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Для привлечения населения к соревнованиям и испытаниям ГТО в Татарстане организуют различные мероприятия: фестивали, спартакиады и семейные состязания. В этом году все мероприятия приурочены к 80-летию Победы.

Садриев также сообщил, что мероприятия ГТО проходят и в новых регионах России. Например, 300 детей из Лисичанска и Рубежного, которые находятся под шефством Татарстана, выполнили нормативы в детском лагере в Крыму. Из них 182 участника получили знаки отличия.

— Еще 20 детей из Запорожской области выполнили комплекс ГТО в режиме онлайн, — добавил он.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

К 2030 году в России планируется увеличить долю граждан, занимающихся физкультурой и спортом, до 70%. Комплекс ГТО реализуется в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта» и направлен на популяризацию здорового образа жизни.

Напомним, что Татарстан готовит обращение в Минспорт России по поводу некорректной работы электронной системы тестов «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Анастасия Фартыгина