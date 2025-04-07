«Ак Барс» назвал состав на седьмой матч с «Автомобилистом» в Кубке Гагарина

Тренерский штаб «Ак Барса» оставил состав команды без изменений на седьмой матч серии с «Автомобилистом» в Екатеринбурге. На лед выйдут те же сочетания игроков, одержавшие победу в шестой игре в Казани.

Капитан «Ак Барса» Дмитрий Яшкин избежал травмы и выйдет с первых минут. В воротах сыграет Тимур Билялов, его сменщиком заявлен Амир Мифтахов. Нападающие Егор Коршков и Семен Кошелев снова остались вне заявки «Ак Барса». У «Автомобилиста» в воротах игру начнет Евгений Аликин.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Матч в прямом эфире покажет телеканал ТНВ в 17.00 по московскому времени.

Счет в серии между «Автомобилистом» и «Ак Барсом» равный — 3:3. Победитель седьмого матча в Екатеринбурге выйдет во второй раунд Кубка Гагарина.

Зульфат Шафигуллин