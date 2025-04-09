Финальные матчи между «Зенитом-Казань» и «Зенитом» перенесены на более ранние сроки

Фото: Динар Фатыхов

Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) приняла решение о переносе финальных матчей Суперлиги между казанским «Зенитом» и «Зенитом» из Санкт-Петербурга на более ранние даты. Первая игра состоится в Казани уже 14 апреля.

— Решением директората ВФВ матчи финальной серии в Казани переносятся на 14 апреля 18.30 и 16 апреля 19.30, — сообщает пресс-служба команды «Зенит-Казань».

Мария Зверева / realnoevremya.ru

В пресс-службе казанского «Зенита» также сообщили, что все ранее приобретенные билеты на перенесенные матчи остаются действительными: билеты, купленные на 17 апреля, действительны на 14 апреля, а билеты, купленные на 19 апреля, действительны на 16 апреля.

Ранее РПЛ объявила о переносе времени начала матча 25-го тура между московским «Динамо» и казанским «Рубином» на более раннее время. Изначально игра была запланирована на 19.30 по московскому времени.

Рената Валеева