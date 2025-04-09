Казанский шахматист Артемьев перешел в киберспортивную организацию Team Spirit

Фото: Динар Фатыхов

Казанский гроссмейстер Владислав Артемьев подписал контракт с российской киберспортивной организацией Team Spirit, базирующейся в Сербии. Шахматист будет выступать под никнеймом konevlad.

Артемьев присоединился к Team Spirit для участия в Esports World Cup, который пройдет летом 2025 года в Саудовской Аравии. Шахматные соревнования пройдут в формате рапида с общим призовым фондом в 1,5 миллиона долларов.



Владислав Артемьев, занимающий 45-е место в рейтинге FIDE, является одним из сильнейших шахматистов России. В его активе бронзовая медаль чемпионата мира по блицу 2023 года. В 2024 году Артемьев во второй раз стал победителем Суперфинала чемпионата России, одержав победу над Андреем Есипенко на тай-брейке.



Рената Валеева