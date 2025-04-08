Игру с рекордом Овечкина смотрели более 1,3 миллиона зрителей

Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Вашингтон Кэпиталз», в котором Овечкин установил новый снайперский рекорд, привлек более 1,3 млн зрителей канала TNT/truTV.

В воскресенье Овечкин забросил шайбу в гостевой встрече против «Нью-Йорк Айлендерс», которая завершилась со счетом 1:4. Благодаря этому голу 39-летний россиянин стал единоличным рекордсменом лиги, опередив канадца Уэйна Гретцки (894 шайбы). Теперь общее число голов Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ составляет 895.

Полный матч между клубами посмотрели в среднем 905 тыс. зрителей. Это делает игру самой просматриваемой на телеканале TNT Sports за все время, не считая встреч в рамках «Зимней классики».

Ранее президент России Владимир Путин поздравил Овечкина с его историческим рекордом по числу заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.

Рената Валеева