«Крылья Барса» победили в турнире BG 3x3 LEAGUE Wheelchair Basketball Open в Белграде

Фото: предоставлено vk.com/krylia_barsa

Из столицы Сербии, Белграда, казанская команда по баскетболу на колясках «Крылья Барса» и ее фарм-клуб «Юность» возвращаются с победой.

Напомним: с 5 по 6 апреля в Белграде в рамках проекта «тихий!баскетбол» проходил турнир BG 3x3 LEAGUE Wheelchair Basketball Open. Россию представляли «Крылья Барса», ставшие сильнейшей командой второго сезона Лиги сильных людей, и «Юность». Игры проходили в белградском NBGD Hall, а трансляцию матчей обеспечивал телеканал Arena Sport, который вещает в шести странах. Почетным гостем игр стал Перо Антич — президент федерации баскетбола Северной Македонии, трехкратный чемпион Евролиги, игрок НБА, обладатель Кубка России.

В первый день турнира казанские команды встретились с сербскими Kkk SOKO и SingidunumCZV и не оставили соперникам шансов. Главной интригой второго дня стала игра между двумя фаворитами состязаний. В итоге победа досталась более опытным «Крыльям Барса», «Юность» — на втором месте, бронзы заслуженно удостоены игроки белградской «Црвены Звезды».

предоставлено vk.com/krylia_barsa

Долго отдыхать «Крыльям Барса» не придется. Уже 10 апреля в Санкт-Петербурге, на площадке Академии баскетбола им. В.П. Кондрашина, стартует второй круг чемпионата России по баскетболу на колясках. В борьбе за медали казанской команде противостоят сборная Санкт-Петербурга, тюменский «Шанс», московский «МБА-Фалькон», «Легион-Югра» из ХМАО-Югра и ульяновская «Волга». Баскетбольные страсти будут кипеть до 14 апреля.

Арсений Фавстрицкий