Коршков и Кошелев отправились с «Ак Барсом» на седьмой матч с «Автомобилистом»

«Ак Барс» отправился на седьмой матч серии с «Автомобилистом» в Екатеринбург. Встреча пройдет 7 апреля в 17:00 по московскому времени.

Вместе с командой отправились нападающие Егор Коршков и Семен Кошелев, пропустившие шестой матч серии плей-офф. При этом нет в составе форварда Семена Терехова.

После шести матчей счет в серии равный — 3:3. Победитель седьмой игры выйдет во второй раунд Кубка Гагарина.

Накануне «Ак Барс» разгромил «Автомобилист» в Казани со счетом 5:1. Подробнее — в материале «Реального времени».

Зульфат Шафигуллин