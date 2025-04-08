Источник: игрокам «Ак Барса» выплатят по 150 тысяч рублей за каждую победу

Около 6,3 миллиона каждому за победы в регулярном чемпионате

Хоккеисты «Ак Барса» получат по 150 тысяч рублей за каждую победу в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает Metaratings.ru.

По данным издания, премии полагаются игрокам «Ак Барса» после выхода во второй раунд Кубка Гагарина. Накануне казанцы переиграли в седьмом матче серии «Автомобилист» (2:1, 2ОТ).

По расчетам, каждый хоккеист «Ак Барса» получит около 6,3 миллиона рублей за победы в регулярном чемпионате. При этом клуб не выплачивал подобных премий игрокам по ходу сезона.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Ак Барс» превзошел прошлогодний результат показанный под руководством тренерского штаба Зинэтулы Билялетдинова. В прошлом розыгрыше Кубка Гагарина команда вылетела в первом раунде, уступив в пяти матчах серии «Автомобилисту» (1:4).

В следующем раунде плей-офф «Ак Барс» сыграет либо с московским «Динамо», либо со столичным «Спартаком». Соперник определится по итогам матча в Уфе между «Салаватом Юлаевым» и Сибирью». В случае победы уфимцев, «Ак Барс» выйдет на «Динамо», в противном случае — на «Спартак».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Во втором раунде Кубка Гагарина команда Анвара Гатиятулина снова не будет иметь преимущества домашней площадки.

В регулярном чемпионате «Ак Барс» занял пятое место в Восточной конференции. По итогам «регулярки» команда одержала 42 победы.

Подробнее об итогах седьмого матча «Ак Барса» в серии с «Автомобилистом» читайте в материале «Реального времени».

Зульфат Шафигуллин