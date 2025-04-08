«Автомобилист» подаст жалобу на судейство в решающем матче с «Ак Барсом»

Фото: Динар Фатыхов

Екатеринбургский «Автомобилист» намерен обратиться в Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги в связи с судейством в седьмом матче серии первого раунда плей-офф против казанского «Ак Барса». Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Недовольство клуба вызвали три эпизода в овертайме решающего матча, который «Автомобилист» проиграл «Ак Барсу» во втором овертайме со счетом 1:2, уступив тем самым в серии (3-4).

В заявлении «Автомобилиста» говорится о предвзятом судействе в отношении удара высоко поднятой клюшкой по голове нападающего Алексея Бывальцева, а также подножек в отношении нападающего Максима Денежкина и защитника Кирилла Воробьева.

«Автомобилист» особо акцентирует внимание на работе главных судей матча — Виктора Бирина и Ивана Фатеева.

— Отметим, что арбитр Фатеев также обслуживал и третий матч серии нашей команды против «Ак Барса», в котором казанский клуб установил уникальное достижение, ни разу не получив численное меньшинство за без малого 93 минуты игрового времени, — подчеркивается в сообщении клуба.

Руководство «Автомобилиста» рассчитывает, что СДК КХЛ детально рассмотрит спорные эпизоды и примет соответствующие решения. Итоги серии и выход «Ак Барса» во второй раунд плей-офф это не изменит, однако «Автомобилист» стремится к честному и непредвзятому судейству в дальнейшем.

Рената Валеева